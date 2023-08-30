Yeni pazar Afrika

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaretin günümüzde daha da önem kazanmasıyla birlikte, tüm dünyada hedef pazar haline gelen Afrika öne çıkmaya başladı.

Ekonomik dengelerin değişmesiyle birlikte teknoloji daha da önem kazanıyorken, tıpkı ihracat algıları gibi işletmelerin ticari yönelimleri de değişmeye devam ediyor.

Dijital dünyanın hızla değişen ihtiyaçlarına hızlı ve ekonomik çözümler üreten TURCAF, 600’den fazla işadamını 4 Eylül’de İstanbul’da buluşturacak.

Türkiye’nin yenilikçi iş adamlarıyla, Afrika’nın yeni çağa ayak uyduran iş adamları bir araya gelerek sınırların kaldırmasını hedefleyecek.