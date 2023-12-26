Yeni pistten ilk ticari uçuş yapıldı

Helsinki seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı oldu.

Yeni pistten ilk ticari uçuş yapıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Helsinki seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2’nci pistinin açılışının yapılmasının ardından ilk ticari uçuşlara bugün yapıldı. Açılan yeni pistte kalkış yapan ilk uçak Pegasus Havayolları’nın SAW-Helsinki seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı gerçekleştirdi. İlk uçuşu gerçekleştiren uçak saat 11.10’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Bugün havalimanından yapılacak uçuşlarda iki pistin de kullanılacağı öğrenildi. 3 bin 540 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki 2’nci piste geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek. Pistin yanında 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet de 2 bin 400 metre uzunluğa sahip 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apron, 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronu da bulunuyor.