Yeni polis memurları göreve başladı
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Polis Meslek Eğitim Merkezi mezunu 48 personelin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladığını duyurarak, 13 araç tahsisi için İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.
İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Polis Meslek Eğitim Merkezi mezunu personel ve araç tahsisi için İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şu sözlerle teşekkür etti: “29.Dönem POMEM'den mezun olan 48 Personel Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızca İlçe Emniyet Müdürlüğümüze 13 yeni araç tahsis edilmiştir. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'ya teşekkürlerimizi sunarız.”