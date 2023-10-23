Yeni Sanayi Sitesindeki 9 dükkan ihale ile satışa çıkarılıyor

Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesindeki 9 dükkanı, 2 Kasım Perşembe günü ihale ile satışa çıkaracak.

Yeni Sanayi Sitesindeki 9 dükkan ihale ile satışa çıkarılıyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesindeki 9 dükkanı, 2 Kasım Perşembe günü ihale ile satışa çıkaracak.

Gölcük Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, Hisareyn D-130 kara yolu kenarında yapılan, Gölcük Yeni Sanayi Sitesindeki 9 dükkn, 2 Kasım Perşembe günü saat 15.00’da, belediye encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satışa çıkarılacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Dükkanlardan satın almak isteyenler, Gölcük Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne müracaat ederek şartname alıp, ihale evraklarını 2 Kasım Perşembe günü saat 12.00’a kadar teslim edebilecekler.