Yeni sezona hazırlanan Silivrispor'a Başkan Balcıoğlu'ndan ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başlayan Silivrispor’u antrenman sahasında ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, sezona dair beklentileri dinledi ve başarı dileklerini iletti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Silivrispor’u antrenman sahasında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında teknik direktör ve antrenör ekibiyle sohbet eden Başkan Balcıoğlu, oyuncularla da yakından ilgilenerek takımın son durumu ve hedefleri hakkında bilgi aldı. "Silivrispor hepimizin ortak değeri" diyen Başkan Balcıoğlu, kulübe her zaman destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"Silivrispor, hepimizi aynı renkler etrafında birleştiren, ortak değer ve gurur kaynağıdır"

Silivrispor’un sadece sportif bir yapı değil, aynı zamanda Silivri’nin ortak aidiyet duygusunu besleyen bir değer olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Silivrispor, hepimizi aynı renkler etrafında birleştiren, Silivri’nin ortak değeri ve gurur kaynağıdır. Takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Temennimiz; sakatlıksız, sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmeleri" dedi.

Ziyaret sırasında Silivrispor Kulübü Başkanı Serdal Şahin, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcularla da görüşen Balcıoğlu, kulübe destek mesajını yineleyerek sezon boyunca Silivri Belediyesi’nin yanlarında olacağını belirtti. Yeni sezon öncesinde moral buluşması niteliği taşıyan ziyaret kapsamında kurban kesimi gerçekleştirilirken sezonun kazasız, belasız ve başarılarla geçmesi için dualar edildi.