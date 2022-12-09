Yeni Teknokent'in kurucu ortakları bir araya geldi

Eski Toyota Diş Hastanesi’nin ve çevresindeki bölgenin SUBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmesinin ardından yeni Teknokent’in kurulumu için sürecin değerlendirildiği kurucu ortaklar toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Eski Toyota Diş Hastanesi ve çevresinin Resmi Gazete’de ‘SUBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ olarak ilan edilmesinin ardından Teknokent kurulum çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yeni Teknokent’in kurucu ortaklarını bir araya getiren bir toplantı gerçekleştirildi. Üniversite lokalinde düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Teknoloji Transfer Ofisi çalışanları ve akademisyenler katıldı. Toplantıda Teknokent’in ve ilgili şirketin kuruluş ve faaliyete başlama sürecine ilişkin detaylar görüşüldü.

Uzun gayretlerin sonucunda birçok süreci aştıklarını ve artık şirketi kurup fiziki ortamı hazırlayarak Teknokent’in hizmet sunmaya başlayacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Yakın zamanda bina teşrifatımız başlayacak ve Ar-Ge şirketleri davet edilecek. Firmalar için vergi, sigorta ve proje destekleri dâhil birçok avantajın sunulduğu bir ekosistem söz konusu olacak. Teknokentimiz konumu itibariyle oldukça elverişli bir alanda bulunuyor. 1. OSB’ye yakınlığı, lojistik imkânları ve üniversitemizin uygulanabilir Ar-Ge odaklı yaklaşımıyla ciddi ürünlerin ortaya çıkarılacağı ve patentlerin alınacağı bir yer olacağını düşünüyoruz. Bugün kurucu ortaklarımızla bir araya geldik. Kendileri ellerini taşın altına koydular. Bugüne kadar sağladıkları katkılar ve bundan sonraki süreçte gösterecekleri gayretler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bölgenin temiz ve getirisi yüksek sanayi kuruluşlarıyla Türkiye ekonomisine katkısını her geçen gün artırdığını belirten MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Ayrıca üniversitelerimizin etkin çalışmalarıyla birçok proje hayata geçiriliyor. Bizler de projelere destek oluyor ve takibini sağlıyoruz. SUBÜ’nün yeni Teknokent’i, üniversitenin uygulamaya dayanan yapısı ve çıktı odaklı misyonuyla önemli girişimlerin adresi olacaktır. Burada kurucu ortak olarak yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.