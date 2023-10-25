Yeni Türkiye Partisi Lideri Yılmaz: 'Gazze'de olanlar ABD'nin Akdeniz özelinde bölgeye iyice yerleşmesine sebep olmuştur'

Gazze’de yaşananları değerlendiren Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Bütün bu olanları önümüze koyalım ve büyük resme bir bakalım. Gazze’de olanlar netice olarak Amerika’nın bölgeye Akdeniz özelinde iyice yerleşmesine sebep olmuştur. Ayrıca İsrail üzerinden Suriye cephesine karasal olarak asker sayısını artırmaya giriştiğini görmekteyiz. Bunu İsrail meskun şehirlerini kullanarak yapamazdı ama Gazze üzerinden Tiberya ve Şam’a ulaşabilir” dedi.

Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmalarla ilgili konuşan Yılmaz, “Bütün bu olanları önümüze koyalım ve büyük resme bir bakalım. Büyük resim bize şunu söylüyor; Gazze’de olanlar netice olarak Amerika’nın bölgeye Akdeniz özelinde iyice yerleşmesine sebep olmuştur. Ayrıca İsrail üzerinden Suriye cephesine karasal olarak asker sayısını artırmaya giriştiğini görmekteyiz. Amerika, Gazze üzerinden açtığı bu hat ile Şam’ı güneyden kuşatma imkanı bulmuştur. Amerika Gazze koridorunu kullanarak Tiberya üzerinden Şam’ı Güneyden kuşatmaya çalışabilir. Amerika Suriye’ye yönelik bir harekat durumunda Gazze ve Tiberya hattından bir cephe açabilir. Bu kuvvetle muhtemeldir. Bunu İsrail meskun şehirlerini kullanarak yapamazdı. Ama Gazze üzerinden Tiberya ve Şam’a ulaşabilir” dedi.