Yeni Türkü 19 Mart'ta Moi Sahne'de

Yeni Türkü, 19 Mart Pazar Günü İstanbul Moi Sahne’de olacak. Konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Türkiye’nin en sevilen grupları arasında yer alan Yeni Türkü, dillerden düşmeyen şarkılarını 19 Mart’ta İstanbul’daki sevenleri için seslendirecek. İstanbul Moi Sahne’de düzenlenecek konser saat 19.30’da başlayacak. Konserin biletleri ise Türkiye’nin tiyatro, sinema, opera, bale, konser ve spor karşılaşmaları online biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

1977 yılında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan tarafından Ankara’da kurulan Yeni Türkü, o günden bu yana sayısız konser verdi. 1979’da ilk albümü "Buğdayın Türküsü’nü" çıkaran grup, 10 stüdyo albümü, 2 film müziği albümü, 2 de konser albümü yayınladı. İsmini Yaşar Meriç’ten alan topluluğu geniş kitlelere tanıtan ikinci albümleri "Akdeniz Akdeniz", 1983 yılında piyasaya çıktı. Yıllar içinde Eftal Küçük, Tuncer Tercan, Cengiz Onural, Fuat Oburoğlu, Murat Buket gibi müzisyenlerin yer aldığı grubun kuruluşundan bu yana her zaman kadroda bulunan tek isim Derya Köroğlu.