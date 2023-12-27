Yeni yıl alışverişi yaparken sahte çikolatalara dikkat

Yeni yıl yaklaşırken çikolata sektöründe hareketlik başladı. Çikolatalar süslü paketlerde raflarda yerini alırken, sektör temsilcileri sahte ürünlere dikkat çekti.

Yeni yıl için geri sayım başladı. Çarşıdaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürüyor. Yeni yıl sofralarının olmazsa olmazı olan çikolatalar da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Süslü paketlerde raflarda yerini alan, çikolata adı altında piyasaya sürülen ürünlere dikkat edilmeli. Piyasada sahte ve kalitesiz ürünlerin varlığından bahseden Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız, “Alışveriş eyleminin had safhada olduğu bu dönemde elbette ki bundan faydalanmak isteyen markalar olacaktır. Ancak bu markaların tüketicisini mağdur ettiği faaliyetlerin kendi geleceklerini güvenle inşa etmede pek çok problemle karşılaşacağı çok bariz. Bilinmesi gerekir ki tüketici hiçbir deneyimi unutmaz. Biz tüketici memnuniyetini vizyon haline getiren bir marka olarak her zaman en iyi ürünleri sunmayı hedefliyoruz. Sahte ve kalitesiz ürünler tüketici güvenini sarsabilir ve genel olarak sektöre olan güveni olumsuz etkileyebilir” diye konuştu.

“Güvenilir kaynaklardan alışveriş yapın”

Yüksek kalite standartlarını korumak ve tüketicilerine güvenilir lezzetli ürünler sunmak için büyük çaba harcadıklarından bahseden Yıldız, “Sahte ürünlerle mücadelede tüketicilere verebileceğimiz tavsiye; güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları. Kaliteyi ve güvenilirliği ön planda tutarak, en iyi çikolata deneyimini yeni yıl heyecanını yaşarken de sürdürmek istiyoruz” dedi.

“Kaliteli çikolatalar basit ve doğal içeriklere sahip”

Tüm alışverişlerimizde yapılması gerektiği gibi çikolata alırken de içerik etiketlerini okumasına dikkat çeken Yıldız, “Çikolata taklitlerini anlamak, birkaç belirgin özellik üzerinden yapılan gözlemlere dayanır. İlk olarak, üretici bilgisi oldukça önemlidir; güvenilir çikolata markaları genellikle şeffaf olup ürünlerinin arkasında açıkça kim olduklarına dair bilgi sunarlar. İkinci olarak, içerik listesi incelenmelidir; kaliteli çikolatalar genellikle basit ve doğal içeriklere sahipken, taklitler daha fazla katkı maddesi içerebilir, buna dikkat etmek gerek. Üçüncü olarak, fiyat önemlidir; gerçek çikolata üretimi genellikle kaliteli malzemeler, işçilik ve üretim süreçleri gerektirir, bu nedenle aşırı düşük fiyatlar kalitesiz veya taklit bir ürünü işaret edebilir. Ambalaj kalitesi, renk ve dokusu, marka bilinci ve güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmak da taklit çikolataları ayırt etme sürecinde dikkate alınması gereken faktörler arasındadır. Bu unsurları göz önünde bulundurarak, çikolata taklitlerini gerçek ve kaliteli çikolatalardan ayırt etmek mümkündür” diye konuştu.