Yeni yıla kaza yaparak girdiler
Bursa'da otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı. Yeni yıla kaza yaparak giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bursa’da otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı. Yeni yıla kaza yaparak giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesinde gerçekleşti. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 AC 2409 plakalı otomobil durakta yolcularını indiren belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın tesiriyle otomobilde şoför ağır yaralanırken yan koltuktaki yolcu ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kazada yaralanan 2 yolcu olay yerine çağrılan ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.