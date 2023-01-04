Yeni yılda 14 yeni model fabrika

En az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretim modelini uygulayan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri-Model Fabrikalar, bu yıl yaygınlaşacak. KOBİ’lerin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmalarını hedefleyen model fabrikaların sayısı, 2023 sonunda 14’e çıkacak.

Kayseri Model Fabrika’nın resmi açılışı ile Denizli Model Fabrikanın temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile yapıldı. Bakan Varank, model fabrikaların sadece bulundukları illere değil, çevre illere de hizmet vereceğini belirterek sanayicilere çağrıda bulundu.

Kayseri’de işletmelerin hizmetinde

Kayseri Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yürütücülüğünde süreçleri tamamlanarak işletmelere hizmet vermeye başladı. Kayseri Model Fabrika’nın paydaşları arasında Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) bulunuyor. Proje, Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından da destekleniyor. Kayseri Model Fabrika; verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda işletmelerin rekabet güçlerini kısa zamanda artırmayı amaçlıyor.

Resmi açılış töreni

Bakan Varank, AGÜ kampüsünde yer alan Kayseri Model Fabrika’nın resmi açılışını yaptı. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Mehmet Büyüksimitci, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da katıldı.