Yeni yılda anne adaylarına altın öneriler

Gebelik dönemi, kadın yaşamının en önemli dönemlerinden biridir. Günümüzde doğum oranları artış gösterirken bu yıl da birçok kadın gebelik planlamaktadır. Gebelik dönemi güzel olduğu kadar birçok endişeyi de içinde barındırır. Uzman Op. Dr. Müge Temel, yeni yılda gebelik düşünen anne adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Gebelik öncesi bakım, sadece kadın yaşamının bugünkü sağlığını iyileştirmekle kalmıyor, doğacak bebeklerin ve gelecekteki gebeliklerin de sağlıkla sürmesini sağlıyor. Gebeliği etkileyebilecek tüm risklerin önceden değerlendirilmesi gerektiğini belirten, Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Müge Temel, bu süreçte doğru beslenme alışkanlıklarının edinilmesi, uygun vücut ağırlığının korunmasının önem taşıdığını söyledi.

Op. Dr. Müge Temel, yeni yılda gebelik düşünen anne adaylarına sağlıklı gebelik geçirmeleri için de önemli tavsiyelerde bulundu:

"Folik asit desteğine başlanmalı: En sık önerilen gebelik öncesi bakım ögelerinden biri folik asit desteğidir. Bebekte nöral tüp bozukluklarının oluşmasını önleyen folik asite gebelik oluşmadan en az bir ay öncesinde başlanmalı ve günde 0.4 mg folik asit desteği alınmalıdır.

D vitamini desteği kullanılmalı: Gebelikte düşük D vitamini düzeyleri, gebeliğin seyrini olumsuz etkilediği gibi, anne ve bebek sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle gebelik boyunca anne adayına D vitamini desteği verilmelidir.

Demir desteği alınmalı: Folik asit desteği verirken anne adayının sağlığını doğrudan etkileyen, doğacak bebekte de entelektüel kapasitede düşüklüğe neden olabilecek demir eksikliği anemisi durumu da değerlendirilmeli, folik asite ek olarak demir takviyesi de yapılmalıdır.

Sigara, alkol ve kafein kullanımı kesilmeli: Gebelerin sigara içmesi veya ikincil dumana maruz kalması ölü doğum, erken doğum ve bebek ölümleriyle ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle üreme çağındaki tüm kadınlara ve eşlerine tüm tütün ürünlerinin gebelik öncesinde bırakılmasının önemi anlatılmalıdır. Alkol alımının bebek üzerinde anomali oluşturma etkisi vardır. Fazla kafein kullanımının da düşük doğum ağırlığı, ölü doğum ve kendiliğinden düşükle ilişkisi vardır.

Aşılamaya dikkat: Dünya Sağlık Örgütü tarafından gebelik öncesi dönemde kızamıkçık, hepatit B, tetanoz aşılaması önerilmektedir. Kızamıkçık aşısı sonrası gebelik için en az 3 ay beklenmelidir. Gebelerde sağlık sorunlarına neden olan ve daha ölümcül seyredebilen influenza enfeksiyonuna karşı aşı, gebelik öncesi dönemde uygulanabilir.

Fazla kilo verilmeli: Gebelik öncesi dönemde kadınlar, obezite açısından değerlendirilmeli ve fazla kilolarını vermeleri desteklenmelidir. Kadınlarda gebelik öncesi olan ve gebelikte devam eden obezite ve aşırı kilo durumu, uzamış gebelik, gebelik diyabeti ve gebeliğe bağlı hipertansiyon ile ilişkili olabilmektedir. Obezite kadar düşük doğum ağırlığı da dikkate alınmalı, gebe adayı kesinlikle uygun vücut ağırlığı aralığına yaklaştırılmalı, dengeli ve kaliteli beslenme öğretilmelidir.

Tiroid fonksiyon bozukluklarına dikkat edin: Belirgin tiroid fonksiyon bozuklukları düşük ve ölü doğuma neden olabileceği gibi aynı zamanda kısırlık sebebi de olabilir. Özellikle gebeliğin ilk üç ayındaki tiroid fonksiyon bozuklukları bebeğin nörolojik gelişimini olumsuz etkiler. TSH değeri 2.5 altında olacak şekilde ilaç dozlarının ayarlanması gerekir.

Çevresel zararlı etkiler de gebeliği etkileyebilir: Gebe kalmayı planlayan bir kadın çevresel zararlı etkiler konusunda bilinçlendirilmelidir. İçme suyu kirliliği, hava kirliliği, çalışma ortamında veya ev ortamında toksinlere maruz kalma, hem kadın sağlığını hem de planlanan gebeliği olumsuz etkileyebilir. Ayrıca Gebelik planlayan bir kadının gebelik öncesi rutin kontrolünde kan sayımı, idrar testi, kan grubu, enfeksiyon ve diyabet taraması, pap-smear ve tiroid testleri mutlaka istenmelidir. Bununla birlikte diyabet, hipertansiyon, epilepsi, pıhtılaşma bozuklukları gibi medikal sağlık sorunları olan anne adaylarına gerekli tıbbi destek verilmelidir".