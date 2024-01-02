Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından yeni yılın ilk mesaisinde gıda denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlının korunması amacıyla kent merkezi ve ilçelerde pastanelerde ve kıraathanelerde gıda denetimlerini gerçekleştiriyor.

Yeni yıla yeni kontrol ve yeni denetimle girdiklerini anlatan Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Hem Bilecik Valiliğimiz hem de belediyemiz ile sıkı bir denetim çalışmaları içerisindeyiz. Halk sağlığı önceliğimiz. Sıkı bir şekilde devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.