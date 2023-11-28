Yeni yüzyılda kadına şiddete karşı sesler daha güçlü çıkacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle “Cumhuriyetin 100. Yılında Şiddete Karşı Ses Ol” konulu panel düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa akademik ve idari personelin yanı sıra vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Panelin açılışında konuşan BUÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Handan Asude Başal, günümüzde kadına yönelik şiddetin artış göstermeye devam ettiğini söyledi. Tüm canlılara karşı işlenen şiddet suçunun farkında olunması ve duyarlılığın artırılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Handan Asude Başal, “Dünya nüfusunun yüzde 49,7’si kadından oluşuyor. Her 100 kadına karşı 101,7 erkek nüfus geliyor. Ancak her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalıyor. Bu oran Türkiye’de 2023 verilerine göre yüzde 73’e kadar yükseldi. Yani dört kadından üçü hayatının bir döneminde şiddetle karşılaşıyor. OECD ülkeleri arasında da ilk sırada yer alıyor. Bu rakam yıllar geçtikçe yükselmeye devam ediyor. Sıralamada Kolombiya, Porto Riko, Amerika ve Finlandiya da yer alıyor. Bunlar gelişmiş ülkeler ancak, çok fazla göç alan ülkeler. Özellikle Asya ve Afrika kıtalarından giden göçmenler bu oranları yükseltiyor. Araştırmalar aslında en fazla şiddetin Asya ve Afrika ülkelerinde olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zekiye Asakaya ise, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında böylesine kıymetli bir organizasyonu düzenliyor olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Konunun hassasiyeti itibariyle gençlere büyük bir verdiklerinin altını çizen Zekiye Asakaya; “Gençlerimiz ne kadar bilinçli olursa, her türlü ilişkilerinde neyin şiddet olduğunu çok daha iyi bilir ve ona göre haklarını korumak için sağlıklı adımlar atabilirler. Yeni neslin bu konuda bilinçlendirilmesi, toplumun inşa edilmesi noktasında bizi çok daha iyi noktalara getirecektir. Gençler, toplumun temelini oluşturuyor. Bir Uludağ Üniversitesi mezunu olarak bugün burada bulunuyor ve sizlere hitap ediyor olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

Organizasyon, BUÜ’den Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Av. Özlem Gürgen Erden, Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amiri Suna Gün ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Füsun Serim’in konuşmacı olarak yer aldıkları panel ile devam etti. Program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.