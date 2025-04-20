Yeni Zabıta Karakolu dört mahalleye birden hizmet verecek

Silivri Belediyesi, vatandaş memnuniyetini artırmak ve yerel güvenliği güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Selimpaşa'nın Yoğurthane mevkiinde hayata geçirilen yeni zabıta karakolu, bölgede kamu düzeninin korunması ve denetimlerin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla hizmet vermeye başladı.

4 MAHALLEYE TEK NOKTADAN HİZMET

Yeni karakolda beş zabıta personeli ve bir hizmet aracı görev alacak. Karakol, yalnızca Yoğurthane bölgesiyle sınırlı kalmayarak Kadıköy, Ortaköy ve Kavaklı mahallelerini de kapsayacak. Böylece Selimpaşa bölgesinde yerel yönetimin hizmet ağı daha geniş ve erişilebilir hale gelecek.

Silivri Belediyesi yetkilileri, karakolun kurulma amacının yerinde denetim, hızlı müdahale ve vatandaşla daha yakın temas sağlamak olduğunu belirterek, “Huzur, düzen ve güvenlik için sahadayız” anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

MAHALLELİYE YERİNDE VE HIZLI MÜDAHALE

Yeni zabıta karakolu ile birlikte; gürültü, seyyar satış, çevre düzeni, kaldırım işgali ve benzeri konularda vatandaşlardan gelen şikâyetlere çok daha kısa sürede müdahale edilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda rutin denetimlerin de daha sık aralıklarla yapılması planlanıyor.

Bölge halkı ise uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirterek, özellikle yaz aylarında artan yoğunlukla birlikte zabıta hizmetlerinin yerinde ve etkili şekilde yürütülmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Silivri Belediyesi, benzer çalışmalarla diğer mahallelerde de hizmet kalitesini artırmayı sürdüreceğini açıkladı.