Yenice-Çan yolunda kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor
Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Yenice-Çan kara yolu Çal rampasında kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.
Çanakkale’nin Yenice ve Çan ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Yenice-Çan kara yolu Çal rampasında kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.
Yenice ve Çan ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İlçelere bağlı yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Yenice-Çan kara yolu Çal rampasında araçlar güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri ise, karla kaplanan yollarını açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.