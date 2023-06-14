Yenice çileği üreticinin yüzünü güldürdü

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde örtü altında ve tarlada yetiştirilen çileğin hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde açık ve kapalı alanda yapılan çilek yetiştiriciliğinden yaklaşık 35 bin ton ürün elde ediliyor. Türkiye’nin yaklaşık yüzde 10’unu karşılayan Yenice çileği tadı, kokusu ve parlak kırmızısı rengiyle büyük beğeni topluyor. Yenice ilçesine bağlı Çınarcık köyünde sera altında ve tarlada çilek yetiştiriciliği yapan Ali Demirel (53), "15 yıldan bu yana çilek üreticiliği yapıyorum. Şu anda beş dönüm kapalı beş dönümde açıkta olmak üzere 10 dönüm çileğim var. Nisan ayı sonunda hasada başladım. Ürünümü kendim pazarlıyorum. Çan, Biga ve Çanakkale Esenler olmak üzere üç pazara gidiyorum. Kilosunu 40 TL’den satıyorum. Yenice çileği aromasıyla, tadıyla diğer bölgelere göre daha güzel olduğu için pazarlamada pek sıkıntı yaşamıyorum” dedi.

Yaz aylarında tarım alanlarında yevmiye ile çalıştığını söyleyen Necmiye Işık, “Biz tarla işi, çilek işi yapıyoruz. Temizliği, toplaması, bıyık kesmesi ve her türlü işçiliğini yapıyoruz. Günlük 300 TL yevmiye alıyoruz. Sekiz saat çalışıyoruz” dedi.