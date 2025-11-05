Yenice'de kırsal kalkınma için yatırım yapılacak alanlar incelendi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 16. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yatırım yapılacak alanlar incelendi.

16. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi amacıyla yürütülüyor. Yenice ilçesinde ise ödeme öncesi proje uygulama alanları incelendi. Hibe desteğinden yararlanarak proje dosyalarını hazırlayan ve makine ekipmanlarını teslim alan üreticilerin yatırımlarında yerinde kontroller gerçekleştirildi. Çanakkale’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerin üretim kapasitelerini artırmaya, tarımsal verimliliği geliştirmeye ve kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.