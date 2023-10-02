Yenice'de ormanlık alanda ölü bulunan sağlık personeli toprağa verildi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde dün ormanlık alanda ölü bulunan sağlık memuru Aytaç Tahtalı, Merkez Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli sağlık memuru Aytaç Tahtalı, dün panayır yeri mevkii ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Ormanlık alanda hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aytaç Tahtalı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından dün ölüm nedeninin belirlenmesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Aytaç Tahtalı’nın cenazesi Yenice’de Kışlalar mahallesindeki evine getirilerek helallik alındı. Öğle namazını müteakip Merkez Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Üresin, Yenice Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Semiz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sabri Erkut ve vatandaşlar katıldı.

Yenice Devlet Hastanesinde sağlık memuru olan Aytaç Tahtalı’nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.