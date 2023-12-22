Yenice'de vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde polis tarafından vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı.

Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezinde ve köylerde vatandaşları internet ve sosyal medya başta olmak üzere her türlü dolandırıcılık olayına karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemleri kamuoyu ile paylaşarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dolandırıcıların kullandığı yöntemleri paylaşan ekipler ayrıca para çekme makineleri önünde tanınmayan şahıslara kart şifresi ya da hesap numaraları verilmemesi, işlem yaptıktan sonra makineden kart ve paraların çekildiğinden emin olmaları konusunda uyardı. Belirtilen hususlarla karşılaşıldığında ise hemen kolluk kuvvetleri ile irtibata geçmeleri istenildi.