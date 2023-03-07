Yenice'den deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak desteği

Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin etkilediği bölgelerdeki çocuklar için oyuncak üretildi.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6. şiddetindeki depremlerin ardından Yenice ilçesindeki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından deprem bölgesindeki depremzede çocuklar için oyuncak üretildi. Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Yenice Mesleki Teknik Anadolu Lisesindeki üretim faaliyetlerini inceledi. Çalışmalardan dolayı görevli ekibe teşekkür etti. Üretilen oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yenice ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İsmail Baykal Yenice Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek çocuk gelişimi bölümü öğretmen ve öğrencilerine deprem bölgesindeki çocuklarımız için oyuncak üretimi yapmalarından dolayı teşekkür etti. Yenice Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi öğretmenimiz Sinem Gökoğlu Mangır ve öğrencileri Deprem Bölgesindeki canlarımıza, evlatlarımıza gönderilmek üzere Kendi elleri ile oyuncak üretiyorlar” denildi.