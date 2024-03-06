Yenice depreminin güvenlik kamerası görüntüsü: Panikle kaçıştılar

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yenice depreminin güvenlik kamerası görüntüsü: Panikle kaçıştılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4 Mart’ta saat 21.38’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem anına ait olan yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Depremin merkez üssüne yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Gönen Karasukabaklar köyündeki bir evin güvenlik kamerası görüntüsünde, hane halkının ve bir kedinin deprem anında panikle kaçtığı görülüyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Depremin meydana geldiği fay 1953 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem üretmişti.