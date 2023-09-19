Yenice Kaymakamı Göktaş'dan gazi ailelerine ziyaret

Çanakkale'nin Yenice ilçe Kaymakamı Musa Göktaş beraberinde İlçe Emniyet Amiri Emrah Üresin ve İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Veysel Erbay ile gazi Sedat Özkan'ı evinde ziyaret etti.

Yenice Kaymakamı Göktaş'dan gazi ailelerine ziyaret
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Çanakkale’nin Yenice ilçe Kaymakamı Musa Göktaş beraberinde İlçe Emniyet Amiri Emrah Üresin ve İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Veysel Erbay ile gazi Sedat Özkan’ı evinde ziyaret etti.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında ilçede bulunan gazilerin ve şehit ailelerinin hepsinin ziyaret edilerek hal, hatır ve isteklerinin sorulduğunu, devletin tüm birimleri ile daima gaziler ile aziz şehitlerin ailelerinin yanında olduğunu belirterek, minnet duygularını ifade etti.

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