Yenice sele teslim oldu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte dereler taştı. İlçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bir öğrenci yurdunun bodrum katı ise sular altında kaldı.

Yenice’de kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran yağışla birlikte dereler taştı, ilçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle göndü. Bir öğrenci yurdunun bodrum katı da sular altında kaldı. Ekipler, yolları ve öğrenci yurdunu basan suları tahliye etti.

Tarım arazileri zarar gördü

Etkili olan sağanak yağışla birlikte Yenice ve Kalkım beldesindeki derelerin taşması sonucu tarım arazileri de zarar gördü.