Yeniden görülen Tuğba Anlak cinayeti davasında erkek arkadaşa 25 yıl hapis cezası

Arnavutköy’de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Tuğba Anlak’ın davası yeniden karara bağlandı. Mahkeme, sanığı ‘olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Arnavutköy’de yeni taşınacağı evinde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı Murat Uslu ile aralarında çıkan tartışmada başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak’ın ölümüne ilişkin yeniden görülen dava karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Murat Uslu ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya vefat eden Tuğba Anlak’ın müşteki ailesi de katıldı. Mahkemede Yargıtay’ın bozma ilamına uyulduğu belirtildi.

"Çok canımız yandı, kızının gözü önünde öldürdün’’

Duruşmada Tuğba Anlak’ın ailesi, "Şikayetimiz sonuna kadar devam ediyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Çok canımız yandı. Kızının gözü önünde öldürdün. O çocuğa yazık değil mi? 4 yıldır psikolojik tedavi görüyor” dedi.

İzleyiciler bölümünde oturan bir kadın ise sanık Murat Uslu’ya tükürdü. Kadın salondan çıkarılırken, son sözü sorulan sanık pişman olduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Uslu’yu ‘olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"Tuğba kasten, isteyerek, bilerek öldürülmüştür’’

Duruşmanın ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Nilda Baltalı, "Bugün Tuğba Anlak’ın Yargıtay’dan dönen ilk duruşmasındaydık. Olayın hiçbir şekilde kazara olduğunu düşünmüyoruz. Tuğba kasten, isteyerek, bilerek öldürülmüştür. Katil Murat Uslu olay yerinden kaçmıştır. Bu karara itiraz edeceğiz’’ dedi.

"En ağır şekilde ceza almasını istiyoruz, çünkü biz kızına söz verdik’’

Ölen Tuğba Anlak’ın ablası İlknur Gültekin ise, "Yargıtay’ın kararına kesinlikle katılmıyoruz. Avukatlarımızın dediğine katılıyoruz. Benim kardeşim bilerek, isteyerek öldürülmüştür. Asla kaza değildir. Adaletin sağlanmasını istiyoruz, en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz, çünkü biz kızına söz verdik. Sonuna kadar da gideceğiz’’ şeklinde konuştu. Anlak’ın diğer ablası Leyla Arslan da sanık Uslu’nun en ağır cezayla cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Davanın geçmişi

Arnavutköy’de yeni taşınacağı evinde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmada başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak’ın ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava 28 Eylül 2021’de karara bağlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Uslu’nun ‘kasten öldürme’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede diğer 2 şüphelinin ise ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mahkeme, 28 Eylül’de sanık Murat Uslu’nun ‘hakaret’ ile ‘tehdit’ suçlarını işlediğine dair kesin delil elde edilmediği gerekçesiyle beraatına, ‘kasten öldürme’ suçundan ise takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına hükmetmişti. Diğer 2 sanığın ise ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçunu işlediğine dair şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar vermişti. Yapılan itirazlar sonucu Yargıtay 1.Ceza Dairesi 2 sanık hakkındaki hükümleri onarken, sanık Murat Uslu’ya yönelik suçun "olası kastla öldürme" niteliğinde olması ve takdiri indirim koşullarının bulunmaması gerekçesiyle yapılan itirazları yerinde bulmuş ve kararı bozmuştu.