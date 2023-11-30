Yeniden Refah'lı Kılıç: 'Ay sonuna kadar 81 il ve 927 ilçemizde adaylarımızın tamamını açıklamış olacağız'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Cumhur ittifakının adaylarını desteklemek üzere kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Bize gelen bir teklif olursa teklifin mahiyetine bakarız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Genel Merkez binasında basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Kılıç, Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yakaladığı yüzde 5,9’luk ekonomik büyümeden ve 13 çeyrektir kesintisiz devam eden büyümeden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

“Ay sonuna kadar 81 il ve 922 ilçemizde adaylarımızın tamamına yakınını açıklamış olacağız”

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için 1’i büyükşehir olmak üzere 49 belediye başkan adaylarını açıkladıklarını ifade eden Kılıç, “Bu cumartesi günü 70 belediye başkan adayımızı daha halkımızla paylaşıyoruz. Ay sonuna kadar 81 il ve 922 ilçemizde adaylarımızın tamamına yakınını açıklamış olacağız. Türkiye Yeniden Refah Partisi belediyeciliğine her zamankinden daha ihtiyaç hissediyor. Kampanya hazırlıklarımız başlattık. Bugün MYK’da profesyonel kampanya sunumuna ilişkin ilk izlemelerimizi yaptık. Seçim müziklerimiz, videolarımız, kampanya slogan ve söylemimizle birlikte çok yüksek rakamlı devlet yardımlarından yararlanan siyasi partilerden daha etkili bir şekilde sahada olacağız” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Kılıç, son 3 ayda üye sayısını 264 binden 328 bin üyeye çıkardıklarını da sözlerine ekleyerek, yerel seçimlere kadar 400 bin üye hedefini aşacaklarını belirtti. Öte yandan, Kılıç, 2024 Yerel Seçimlerinde hiçbir hazine yardımı almadan, Türkiye’nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde kendi öz kaynaklarıyla seçimde yer alacaklarını da ifade etti.

“Cumhur ittifakının adaylarını desteklemek üzere kurulmuş siyasi parti değiliz”

Bir gazetecinin İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde Cumhur İttifakı adayını destekleyip desteklemeyecekleri sorusunu sorması üzerine Kılıç, şu şekilde devam etti:

“Cumhur ittifakının adaylarını desteklemek üzere kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Bize gelen bir teklif olursa teklifin mahiyetine bakarız, içeriğini ele alırız, tartışırız ve oradan Yeniden refah Partisi seçmeninin tabanının beklentilerine karşılık olabilecek yaklaşım edinebilirsek bu yaklaşıma aynı yaklaşımla karşılık oluşturabiliriz. ‘Aman ne olur İstanbul’da, Ankara’da AK Parti kaybetmesin’ diye kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Kendi aday adaylarımız var, açıkladığımız yerlerde adaylarımız var. İstanbul ve Ankara’da da kendi adaylarımızı açıklamaya yönelik çalışmalarımız var.”

Ayrıca Kılıç, siyasetin bir müzakere ve kapıları açık tutma işi olduğunu ifade ederek de Yeniden Refah Partisi olarak kapılarını açık tutmaya devam ettiklerini de sözlerine eklemeyi unutmadı.