Yeniden Refah lideri Erbakan: 'Seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz ve bu tempoyla seçimlerden sonra birkaç ayın içerisinde 1 milyon hedefine de ulaşacağız Allah’ın izniyle” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Erbakan ve Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Suat Kılıç, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan ve Kılıç, cuma namazını Pursaklar Hicret Camii’nde kıldı. Namazın ardından sevgi seliyle karşılaşan ikili, vatandaşlarla sohbet etti. Erbakan, seçim otobüsünün üzerine çıkarak vatandaşlara hitap etti.

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nin sandıkları patlatacağını söyleyen Erbakan, “Neye dayanarak söylüyorum? Meydanlar, sokaklara, caddelere, Türkiye’nin her köşesinden gelen müjdeli haberlere dayanarak söylüyorum. Bizimle hiç ilgisi olmayan profesyonel anket firmalarının yapmış olduğu anket sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Yeniden Refah Partimizin resmi üye sayısına dayanarak söylüyorum” ifadesini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nin Milli Görüş için bayram olacağını belirten Erbakan, “Bugün de Milli Görüş ruhunun temsilcisi Yeniden Refah Partimiz aynı amaç doğrultusunda, aynı ruhla aynı istikamette Ankara’mızda ve Türkiye’de Milli Görüş belediyeciliğiyle milletimizi buluşturmak için ahlaklı belediyecilik ve milletimizi buluşturmak için yoluna devam ediyor ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak başa güreşiyor” diye konuştu.

“Seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz”

Partisinin üye sayısının 465 bine dayandığına dikkati çeken Erbakan, şunları kaydetti:

“6 ayda 265 binden 465 bine medya, sermaye ve iktidar gücü olmadan, hazine yardımı olmadan, rüzgarlar arkamızdan estirilmesine rağmen 6 ayda yüzde 80 büyüdü Yeniden Refah Partisi. Bu başka bir siyasi partiye nasip olacak bir büyüme değil. Şimdi günlük 2 bin 500 üye artışı oluyor. Hızına biz bile yetişemiyoruz. Ayda 75 bin yapar. Bir senede neredeyse 1 milyon yapar. Seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz ve bu tempoyla seçimlerden sonra birkaç ayın içerisinde 1 milyon hedefine de ulaşacağız Allah’ın izniyle.”

Erbakan, konuşmasının ardından esnafla buluştu. Pursaklar’da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Erbakan, vatandaşlarla hasbihal etti.