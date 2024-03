Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Altıngöz'den işçilere destek

TAKİP ET

Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz, işçilerin eylemlerine destek verdi.

Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz, Altındağ Belediyesi işçilerinin eylemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Altıngöz, Belediye işçilerinin eylemlerini desteklediklerini, sorunları bildiklerini ve süreci yakından takip ettiklerini söylerek, “Altındağ belediyesinde çalışan kardeşlerimizin, emekçilerimizin hak arayışını yakından takip ediyoruz. Konu ile yakından ilgilendiğimizi belirtmek istiyoruz. Emekçi kardeşlerimizin haklarının bu şekilde bekletilmesi ve mağduriyetin büyütülmesi kabul edilemez” diye konuştu.

“Paraları Emekçi kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi için ivedi şekilde kullanınız”

İşçilerin sorunlarıyla ilgilenilmediğini sözlerine ekleyen Altıngöz, “Konu son derece basittir. Bir tarafta konu ile ilgilenmeyen, verdiği sözleri tutmayan ve seçim döneminde başka bir bölgeden aday olduğu için sorumluluklarını unutan bir yönetici, diğer tarafta ise bunu fırsata çevirmek isteyen konuyu her alanda tahrik noktasına taşıyan toplumsal huzurun bozulması pahasına bu mağduriyeti bir siyasi malzeme haline getirmek isteyen bir muhalefet vardır. Bu her iki zihniyetinde toplumsal huzuru bozmaktan, mağduriyetler üzerinden siyasi bir rant oluşturmaktan ve oy devşirmekten başka dertleri yoktur. Taraflara samimi çağrımızdır. Gökyüzünü kapatmak pahasına, başka bir rakibinize yer bırakmamak amacı ile astığınız bayraklara, her park alanına kendi tapulu alanınız gibi diktiğiniz ve hemen de resminizin asılı olduğu totemlere, reklam alanlarına harcadığınız paraları emekçi kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi için ivedi şekilde kullanınız” açıklamasında bulundu.

“Mağduriyet üzerinden siyaset üretilmez”

Ramazan ayına ve onun manevi değerlerine gölge düşürülmemesini söyleyen Altıngöz, “Bir diğer çağrımız da bu mağduriyeti siyasi malzeme haline getirmek isteyenleredir. Mağduriyet üzerinden siyaset üretilmez. Çalışanlar arasında nifak tohumları ekmeyiniz. Konunun ya çözümü olun ya da çözümün bir parçası bunun dışında olmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Toplumsal barışın sağlanması huzurun bozulmaması hepimizin ortak görevi ve gayesidir” ifadelerine yer verdi.

“Altındağ’da ahlaklı belediyeciliği yeniden tesis edeceğiz”

Yeniden Refah Belediyesi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Bizler Yeniden Refah partisi olarak Ahlaklı belediyeciliği Altındağ’da yeniden inşa edeceğiz. Yoksulun, düşkünün, Mağdurun olmadığı, Secim zamanı değil geçim zamanı da milletin yanında olan, Milletin derdi ile dertlenen belediyeciliği yeniden inşa edeceğiz.”