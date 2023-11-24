Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 'Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda 49 adayı açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ‘Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda 49 adayı açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’ni temsil edecek 1 büyükşehir, 1 il, 5 belde, 42 ilçe adaylığı olmak üzere toplamda 49 belediye başkanı adayını açıkladı. Sözlerine 25 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm çalışan, emekli, atanmayı bekleyen ve şehit öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlayan Erbakan, “Bu kadar probleme rağmen öğretim aşkıyla yanıp tutuşan, ailesinden, tatilinden ve hatta yemeğinden fedakarlık yaparak bu eğitim ve öğretim vazifesini yerine getiren saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
“Kapıları halka açık, şeffaf, denetlenebilir bir belediyecilik kuracağız”
Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde yüzde 20’ye yakın oy almayı beklediklerini söyleyen Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz 4 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde Milli Görüş’ü 30 sene sonra yeniden belediyelerde iktidar yapmaktır. Önce martta belediyelerde iktidar, arkasından 2028’te yine inşallah merkezi hükümette iktidar olmak. 1989 ve 1994 yıllarında belediyecilik hizmetlerini yaşayanlar için son derece önemli. O dönem Refah Partili belediye başkanları Türkiye’de ve dünyada belediyeciliğin kitabını yeniden yazdılar. Daha önce çöp, çamur, çukur olarak adlandırılan büyükşehirler ve kentlerimizi büyük sıkıntılardan kurtarmış ve gerçekten gelişmiş şehirler haline getirmişlerdir. Bize emanet edilen her kuruşu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye asla yedirmeyiz düşüncesiyle yapılan bir belediyecilik anlayışımız var. Bu hassasiyete sahip kadrolar asla devletin bir kuruşuna göz dikmezler. Milli Görüş belediyeciliği yeni dönemde yeşil alanlara, engellilerimize ve depreme dayanıklılık konusuna çok büyük önem verecek. Kapıları halka açık, şeffaf, denetlenebilir bir belediyecilik kuracağız. 14 Mayıs seçimlerinde partimiz anketlerin gösterdiği oy oranının üç misli oy aldı. Yüzde 1’e yakın oy alacağımız gösterilirken, biz yüzde 2.86 oy aldık. Şimdi anketler partimizi yüzde 6-7 arasında gösteriyor. Bu ne demek, yine üçle çarptığınız zaman partimiz mart ayında yüzde 20 oy alacak demektir. Türk siyasetine damgamızı yeniden vuracağız” açıklamasında bulundu.
“Cumhur İttifakı’nın bir talebi olması halinde yetkili kurullarımızla istişare edebiliriz”
Erbakan, yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erbakan, "Cumhur İttifakı ile görüşme ve Ankara ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylıkları için parti programı nedir?" sorusuna, “Biz parti olarak Türkiye’de bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz. Sadece Ankara ve İstanbul için, son derece kritik olan bu iki başkanlık için Cumhur İttifakı’nın bir talebi olması halinde yetkili kurullarımızla istişare edebiliriz. Ama bugüne kadar herhangi bir talep gelmedi. Dolayısıyla bizde büyük bir hızla tüm il, ilçe ve beldelerde adaylarımızı belirliyoruz. Bugünden itibaren hızlı bir şekilde adaylarımızı açıklayacağız" cevabını verdi.
Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ’50+1’ tartışmaları ile ilgili soru üzerine, “Türkiye bir yerel seçim atmosferi içerisindeyken, böyle sıcak bir dönemdeyken neredeyse 5 yıl sonra yapılacak olan seçimle ilgili bir tartışmaya gidilmemesi daha doğru olur. Yerel seçim öncesinde alelacele önümüze bir değişiklik geleceğini çok düşünmüyorum” dedi.
Fatih Erbakan tarafından açıklanan 49 kişilik liste ise şu şekilde:
"Adıyaman Sincik İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Buz
Gölbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Salih Aydemir
Ankara Beypazarı ilçe Belediye Başkan Adayı Haydar Çalışkan
Şereflikoçhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Muhammed Doğan
Aydın Nazilli İlçe Belediye Başkan Adayı Emin Eser
Sultanhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Emre Mersinkaya
Bayburt Merkez İl Belediye Başkan Adayı Mustafa Güncan
Bitlis Gölbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Avunç
Büyükorhan İlçe Belediye Başkan Adayı Enes Yılmaz
Bursa Harmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Can
İnegöl İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaygusuz
Bolu Mengen Gökçesu Belde Belediye Başkan Adayı Orhan Çiğbasmaz
Düzce Kaynaşlı İlçe Belediye Başkan Adayı Birol Şahin
Elazığ Kovancılar İlçe Belediye Başkan Adayı Bekir Yanılmaz
Alacakaya İlçe Belediye Başkan Adayı Zafer Altınışık
Eskişehir Tepebaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Emrah Altun
İnönü ilçe Belediye Başkan Adayı Hasan Güçbilmez
Mihalgazi ilçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Gümer
Gümüşhane Kelkit ilçe Belediye Başkan Adayı Abdulhamid Keskinoğlu
Şiran ilçe Belediye Başkan Adayı Murat Taştan
Tuzluca İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Erdem Sevilmiş
Iğdır Halfeli Beldesi Belde Belediye Başkan Adayı Yusuf Aktaş
Hoşhaber Beldesi Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Onay
İstanbul Çekmeköy İlçe Belediye Başkan Adayı Yücel Ersen
Pendik ilçe Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurk
Karabük Yenice - Yortan Beldesi Belde Belediye Başkan Adayı Alaattin Islak
Ovacık İlçe Belediye Başkan Adayı Satılmış Bostancı
Kars Sarıkamış İlçe Belediye Başkan Adayı Raşit Yılmaz
Kastamonu Tosya İlçe Belediye Başkan Adayı İbrahim Demir
Derince İlçe Belediye Başkan Adayı Gökhan Açık
Kocaeli Körfez İlçe Belediye Başkan Adayı Hacı Latif İşcen
Kandıra İlçe Belediye Başkan Adayı Levent Güdek
Halkapınar ilçe Belediye Başkan Adayı Ramazan Koçak
Konya Ahırlı İlçe Belediye Başkan Adayı Yavuz Selim Demirel
Şelçuklu ilçe Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Kara
Simav- Naşa Beldesi Belde Belediye Başkan Adayı Bünyamin Sezer
Kütahya Tavşanlı İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Derin
Aslanapa ilçe Belediye Başkan Adayı Atimer Kutlu
Malatya Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım
Akçadağ İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Kazgan
Pötürge İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Öztürk
Battalgazi İlçe Belediye Başkan Adayı Ayetullah Geçen
Sakarya Kocaali İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Erdoğan
Karapürçek İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çoruhlu
Sivas Gemerek ilçe Belediye Başkan Adayı Sezai Çelikten
Ulaş İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karabağ
Tekirdağ Ergene İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Paşaoğlu
Süleymanpaşa ilçe Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Özer
Yozgat Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Selvi."