Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: 'AK Parti tarafından bize gelmiş ittifak teklifi yok'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Bizden duymadıkça ittifak konusunda duyduğunuz bütün açıklamalar gerçek dışıdır. AK Parti tarafından bize gelmiş bir birliktelik teklifi de mevzu bahis değil” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Partisinin Genel Başkanı Fatih Erbakan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu. Kılıç, yerel seçimlerde partisinin tutumu, asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve Ankaragücü ile Rizespor müsabakasında hakeme yapılan saldırı konularında açıklamalarda bulundu.

Kılıç, sözlerine açık kalp ameliyatı geçiren Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki konuşması sırasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Bilmez’e şifa dileyerek başladı. Kılıç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptığını hatırlatarak, "İşçi, işveren ve kamu kesimi bir araya geldi. Üzerinde durulan rakam maalesef açlık sınırına ilişkin rakamdır. Eldeki verilere göre kasım ayında 4 kişilik çekirdek bir ailenin bir aylık açlık sınırı 14 bin 25 liraya ulaşmış bulunmaktadır. Ülkemizde devam eden yüksek enflasyonist ortam nedeniyle aralık ayında bu rakamın 15 bin liraya yaklaşması beklenmektedir. Hal bu iken açlık sınırı nedir açmak lazım. Açlık sınırı, anne baba ve iki çocuktan oluşan 4 kişilik çekirdek bir ailenin yeterli ve dengeli beslenmesi için gereken gıda ve ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik zorunlu minimum rakamdır” ifadelerine yer verdi.

"Asgari ücret 20 bin liranın üstüne çıkmalı"

Türkiye’de asgari ücret rakamını açlık sınırı üzerinden konuşulmaması gerektiğini dile getiren Kılıç, “Asgari ücret rakamının da her kesimin katlanacağı fedakarlıklarla 20 bin liranın üzerine çıkarılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

"En düşük emekli maaşı bir aylık asgari ücretin altında olmamalıdır”

Kılıç, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olduğunu hatırlatarak, “Bu rakam bir ailenin kirada oturuyor olması halinde 1+1 ya da 2+1 bir konut ihtiyacının karşılığı olan bir aylık kira rakamına denk gelmektedir. 7 bin 500 lirayla geçinmek mümkün değildir. Beklenti bir hayli yüksek. Yeni yıl geliyor. 1 Ocak’ın ardından yeni emekli maaşları da açıklanmış olacak. Ama gerçek enflasyon rakamları dikkate alınarak gerçek mutfak enflasyonuna bakılarak piyasanın rasyosu göz önüne alınarak gerçekçi bir rakam tespiti yapılmalıdır. En düşük emekli aylığı en düşük emekli maaşı bir aylık asgari ücretin altında olmamalıdır” açıklamasında bulundu.

Bütçe görüşmeleri hakkında da konuşan Kılıç, kanun tekliflerinin TBMM tarafından ilgili komisyonlara intikal ettirilmesini ve komisyon süreçleri tamamlandıktan sonra da genel kurula getirilmesini ısrarla talep ettiklerini söyledi.

Süresiz nafaka kanunu hakkında, nafaka süresini 5 yıla nafakayı sınırlayan kanun tekliflerini TBMM’ye verdiklerini belirten Kılıç, 5 yıl sonra ayrılan eşlerden birinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyorsa burada devletin kuracağı fonun devreye girmesini, bakım yükümlülüğünü devlet üzerine almasını önerdiklerini ifade etti.

"Atılan yumruğun, yere düşen hakeme atılan tekmelerin Türk sporundaki travmaları silinmeyecek”

Kılıç, dün MKE Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından Hakem Halil Umut Meler’in darp edilmesini de gündemine aldı. Kılıç, "Genel Başkanımız Erbakan da aynı şekilde geçmiş olsun dileklerini ifade ettiler. Elbette ki fiziksel saldırının fiziksel hasarları ortadan kalkacaktır. Ama atılan yumruğun, yere düşen hakeme atılan tekmelerin Türk futbolu ve spor hayatımız üzerinde oluşturduğu travmalar uzun süre zihinlerden silinmeyecektir. Bu travmatik ortamın kimseye bir faydası yoktur. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi alması gereken kararları almalı, atması gereken adımları atmalı. Futboldaki bu şiddet ortamını artık noktalamalıdır” açıklamasında bulundu.

Kılıç, TFF’nin her hafta sonu kulüp başkanları tarafından maçların hakemleri ve kararları açıkça hedef gösterilmesinin önüne geçilemediğini de ifade etti.

“Yerinden Refah Partisi ahlaklı belediyecilik anlayışıyla sokakları yürünür hale getirecek”

Gündemde yer alan sokak köpeklerinin saldırıları hakkında da konuşan Kılıç, “Ankaramızın Keçiören ilçesinde bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta onlarca köpek ilkokul öğrencisi bir yavrumuza saldırdı. Çocuğumuz yoğun bakıma kaldırılmak mecburiyetinde kalındı. Derdi basın mensupları sokaklar öncelikle insanlarındır. Sokaklar öncelikle çocuklarındır. Şehir demek güvenli sokaklar demektir. Şehir demek kent hayatı demek sokaklarında kadınların ve çocukların gündüz ve gece rahatlıkla dolaşabildiği yerler demektir. Yerinden Refah Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri’ni takip eden süreçte ahlaklı belediyecilik anlayışının bir tezahürü olarak tüm şehirlerde tüm cadde ve sokakları ve boş alanları insanlarımızın geçişine rahatlıkla ve güven içerisinde imkan sağlanır hale getirecektir” açıklamasında bulundu.

"AK Parti tarafından bize gelmiş bir birliktelik teklifi de mevzu bahis değil”

Kılıç, yerel seçimlerde AK Parti’yle ortak aday çıkarılması halinde ittifak yapılacağı iddialarına da cevap verdi. Resmi bir açıklama yapılmadı takdirde ifade edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Kılıç, “Bizden duymadıkça ittifak konusunda duyduğunuz bütün açıklamalar gerçek dışıdır. Sansasyonel açıklamalardır. Asparagastır ya da bazı adayların kendi partileri içerisindeki konumlarını kuvvetlendirmeye yönelik pazarlama çalışmalarıdır. Böyle bir görüşme yok. Herhangi bir aday endeksi bir yaklaşımımız söz konusu değil. Herhangi bir il, ilçe şartı tarafımızdan öne sürülmüş değil. AK Parti tarafından bize gelmiş bir birliktelik teklifi de mevzu bahis değil” ifadelerini kullandı.