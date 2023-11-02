Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: 'Blinken'a Ankara'da gereken mesajların en anlaşılır üslupla verilmesini istiyoruz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türkiye’ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretine ilişkin, "İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımının en kanlı saatlerinde Tel Aviv’e indiğinde ’Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum’ deme talihsizliğini sergileyen ve İsrail’i Gazze’de soykırıma kışkırtan, teşvik eden Blinken’a Ankara’da gereken mesajların en anlaşılır üslupla verilmesini istiyoruz. Bu, herkesin hükümetten beklentisidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıların büyük bir dram ve uluslararası hukuk çerçevesinde tartışmaya yer bırakmayacak bir soykırım olarak cereyan ettiğini söyleyen Kılıç, mülteci kamplarının bombalanmaya başlanmasının uluslararası hukukun bütün savaş suçu ihlallerini bünyesinde barından yeni bir saldırı olarak devam ettiğini vurguladı. Kılıç, Gazze’de yalnızca bebek, çocuk ve kadınların ölmediğini, aynı zamanda insanlığın da öldüğünü belirterek, "Mülteci kamplarının bombalanması, BM bu konuda sesini çıkarmayacaksa niye var, neden var, nereye kadar var? BM’nin görevi ve misyonu ölü sayıcılığından ibaret mi?" diye konuştu.

"Biz BM’nin içinde niye varız?"

BM’nin bölgedeki yetkililerinin suların, enerjinin kesik olduğundan, hastanelerin bombalandığından, çocukların, bebeklerin, kadınların öldüğünden bahsederek gün sonu raporunu açıklar gibi ölen çocukların, bebeklerin ve kadınların sayısını verdiğini kaydeden Kılıç, "BM niye var? Bu saldırıları durduramayacaksa, ateşkes ilan ettiremeyecekse, barış gücü oluşturup bölgeye gönderemeyecekse BM niye var? Biz bu BM’nin içinde niye varız? İslam ülkeleri bu BM’nin içinde niye varlar? BM Genel Kurulu niye toplanıp dağılıyor? BM Güvenlik Konseyi niye toplanıp dağılıyor?" ifadelerini kullandı.

"En ufak bir somut adım atılmıyor"

Kılıç, BM’yi ve Genel Sekreteri’ni misyonuna dönmeye davet ederek, "Ölü sayısıcı değilsiniz. Oradaki varlığınız, ölüleri saymaktan ibaret değil. Günlerdir somut taleplerimizi Türk hükümetine ve İslam ülkelerine ifade ediyoruz. Maalesef tık yok. İncirlik Üssü kapatılsın diyoruz, tık yok. Kürecik Radar Üssü kapatılsın diyoruz, tık yok. Arap ülkeleri petrol üretimini durdursun, doğal gaz üretimini ve sevkiyatını durdursun diyoruz, tık yok. En ufak bir somut adım atılmıyor. Söylem eyleme maalesef geçirmiyor. Bugün maalesef Müslüman ülkeler Gazze’ye kefen bezi göndermek dışında bir şey yapamamaktadır. Bunu kabullenemiyoruz. Bunu içimize sindiremiyoruz" dedi.

"Blinken’a Ankara’da gereken mesajların en anlaşılır üslupla verilmesini istiyoruz"

"Uluslararası toplum harekete geçirilemediği gibi İslam İşbirliği Teşkilatı gibi, Arap Ligi gibi Müslüman birliktelikler de maalesef Gazze dramı karşısında tek ses, tek vücut olarak bir eylem haritası ve planı ortaya koyamıyor" diyen Kılıç, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Türkiye’ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:

"İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımının en kanlı saatlerinde Tel Aviv’e indiğinde ’Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum’ deme talihsizliğini sergileyen ve İsrail’i Gazze’de soykırıma kışkırtan, teşvik eden Blinken’a Ankara’da gereken mesajların en anlaşılır üslupla verilmesini istiyoruz. Bu halkımızın topyekün, milletimizin, sadece Yeniden Refah Partisi’nin değil, herkesin hükümetten beklentisidir. Bu durumu garipsiyoruz. Tepkisizliği, tavırsızlığı anlamakta güçlük çekiyoruz. Net olarak bir kere daha ifade edelim ki, BM artık Gazze’de ölü sayıcılığını bir kenara bırakıp varlık misyonuna dönmek mecburiyetindedir. Ve bu konuda en çok adım atması gereken ülkede Türkiye Cumhuriyeti’dir. BM ve uluslararası toplum üzerindeki ağırlığımızı daha fazla harekete geçirebileceğimizi düşünüyorum. Bütün enstrümanlar henüz kullanılmış değildir. İncirlik ve Kürecik üslerinin olduğu gibi faaliyetine devam ediyor olması da buna dahil olmak üzere."