Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: 'Türkiye Büyük Millet Meclisi, gazi bir meclistir'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile ilgili sözlerini esefle kınadıklarını belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, gazi bir meclistir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın liderliğinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair basın açıklamasında bulundu. Kılıç, 1 Ekim günü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimini kınayarak, yaralanan gazi polislere acil şifalar diledi.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, gazi bir meclistir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bu meclis, gazi meclis değildir” sözünü esefle kınadıklarını belirten Kılıç, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, gazi bir meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, savaşlar yöneten ve kahramanlıklar kazanan bir meclistir. Sakarya Meydan Muharebesi’nin ‘manevi komutanı’ Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Başkomutanlık Muharebesi’nin komutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Büyük taarruzu başlatan irade, 23 Nisan 1920’de Ankara’da milletin temsilcileriyle toplanarak Kurtuluş Savaşı’nı milli mücadeleyi başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Meclisimiz 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin işgaline yönelik girişim karşısında bombaların hedefi olduğu halde uçaklar ve helikopterlerden atılan bombaların hedefi olduğu halde kapılarını açık tutmuş, millet iradesine sahip çıkmış, darbe girişimini püskürtmek için canlarını ortaya koyan milletvekillerinin cansiperane müdafaalarına tanıklık etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yönüyle de gazi bir meclistir” değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni anayasanın artık yapılarak, gündemin külliyen değişmesini arzu ediyoruz”

Kılıç, Yeniden Refah Partisi olarak yeni anayasa tartışmalarının son bulması ve 1982 darbe anayasasının yerine sivil, demokrat, özgürlükçü, hakkı ve adaleti önceleyen yeni bir anayasaya bırakması gerektiğini vurgulayarak, “Yeni anayasa tartışmalarının gündem değiştirme başlığı olarak ele alınmasını değil, yeni anayasanın artık yapılarak, gündemin külliyen değişmesini arzu ediyoruz. Yeni anayasa çalışmalarında iktidara destek vereceğimizi her zaman, her zeminde ifade ettik. Cumhur İttifakı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu var. Bu çoğunluk yeni bir anayasa yapmak için yeterli olmasa da çoğulculuğu esas alan, katılımcılığı esas alan ‘iktidarın değil, milletin anayasası’ vizyonuyla ortaya konulan bir metnin TBMM’de Cumhur İttifakı dışında da destek bulacağına dair inancımızı koruyoruz. Dolayısıyla yeni anayasa tartışmaları yeni bir anayasanın yapılmasıyla sonuçlanmalı ve 1982 darbe anayasasının yerini milletin sivil, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı anayasası almalıdır” diye konuştu.

“Hükümeti ve cumhurbaşkanımızı LGBT dernekleriyle ilgili taahhütlerini yerine getirmeye davet ediyoruz”

LGBT ve benzeri kuruluşlarına karşı bakışlarının net olduğunu ifade eden Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeniden Refah Partisi bu konuda siyasal ve toplumsal duyarlılığı en erken ve en net işinde ortaya koyan bir siyasi yapıdır. Ailenin korunması açısından bu konunun öncelenmesi gerektiğini ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini LGBT dernekleriyle ilgili konularda topluma yönelik taahhütlerini ve cumhurbaşkanımızın seçim öncesi toplumsal sözleşme ya da vaat sayılabilecek öneri ve yaklaşımlarını uygulamaya, yerine getirmeye, harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu konularla ilgili yapılması gerekenler iktidarın bilincindedir, gündemindedir ve elindedir. Bu konuların Türkiye’yi çok fazla meşgul etmesinin de gereği yoktur. Yapılması gerekenler, atılması gereken adımlar nettir ve bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni korumak Türkiye’de aile yapısını korumakla mümkündür.”