Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Kollarımızı sıvadık ve 31 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kartal’da esnaf ve dernek ziyareti gerçekleştirdi. Belediyeciliğin "halka hizmet Hakk’a hizmet" anlayışıyla yapılması gerektiğini ifade eden Erbakan, "İşte bu anlayışın, bu belediyeciliğin yeniden inşallah 30 sene sonra Kartal’ımızla, İstanbul’umuzla, milletimizle buluşturulması için Yeniden Refah Partisi olarak kollarımızı sıvadık ve 31 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kartal Soğanlık Mahallesi’nde partisinin üye kayıt standını ziyaret ederek mahalle esnafıyla bir araya geldi. Dükkanları tek tek ziyaret Erbakan, esnafın sorunlarını dinleyerek onlarla sohbet etti.

Erbakan daha sonra Kartal’da bulunan Güneydoğu Anadolu Dernekler Federasyonunu ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve üyeleriyle sohbet eden Erbakan, yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’ne destek istedi.

“Milli Görüş’e desteğinizi bekliyoruz”

Ziyarette konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partimize, Milli Görüş’e desteğinizi bekliyoruz. Neden? Çünkü her zaman, her fırsatta anlatılan 94 ruhu, 1994 Milli Görüş belediyeciliğinin yeniden 2024’te milletimize ulaştırılması için milletimizle buluşturulması için bu desteğinizi Yeniden Refah Partimize bekliyoruz” dedi.

“Rüşvet alan da veren de melundur tabelasının belediyelerin girişine asıldığı bir belediyecilik anlayışı”

Erbakan, konuşmasının devamında, “1994’te neler oldu? Bir defa israfın rüşvetin, yolsuzluğun, çifte standardın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı bir belediyecilik anlayışı. Belediyenin bir kuruşunun dahi zayi edilmediği bir belediyecilik anlayışı. ’Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasının belediyelerin girişine asıldığı bir belediyecilik anlayışı ve bunun uygulandığı bir belediyecilik. Bugün olduğu gibi belediyeler boğazına kadar borca batırılarak değil, tam tersine belediyelerin önceki dönemden gelen borçlarının ödendiği, belediyenin kasasında fazladan para olan bir belediyecilik. Halka hizmet Hakk’a hizmettir anlayışı. Cenabı Allah’ın rızasını kazanmanın milletin derdine derman olmaktan geçtiğini bilen bir belediye başkanı. 1994 ruhu bu demek.” diye konuştu.

“Yeniden Refah Partisi olarak kollarımızı sıvadık ve 31 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz”

Erbakan, konuşmasının sonunda, “Bugün olduğu gibi belediyeyi, belediye başkanlığını bir zenginleşme yeri, bir rant kapısı, ailesini, sülalesini zengin etme aracı olarak gören değil, milletin derdine derman olup böylece Allah’ın rızasını kazanmak, halka hizmet Hakk’a hizmettir anlayışıyla yapılan belediyecilik. İşte bu anlayışın, bu belediyeciliğin yeniden inşallah 30 sene sonra Kartal’ımızla, İstanbul’umuzla, milletimizle buluşturulması için Yeniden Refah Partisi olarak kollarımızı sıvadık ve 31 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz” diye konuştu.