Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın büyükşehir belediyelerini istediği iddialarına dair açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, hafta içi gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Başkan Fatih Erbakan görüşmesi sonrası yapılan haberlerin partilerini yıpratma amaçlı yapıldığını söyledi.

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, geçtiğimiz hafta içi gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan görüşmesi sonrası yapılan ve her iki tarafa da dayandırılmayana haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

“Tümüyle reddediyoruz”

Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın 12 Aralık 2023 tarihinde Ak Parti Genel Merkezi’nde yapmış oldukları görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz.”