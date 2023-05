Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ostim Teknokent'i ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı ve beraberindeki heyet Ostim Teknokent’i gezdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet Ostim’de bulunan Teknokent’i ziyaret ederek, İvedik Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ve yönetim kurulunun diğer üyeleri ile bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Teknokent’in bölgede bulunan organize sanayilerinden daha çok istihdam sağlayan bir merkez olduğunu vurgulayarak, “Şu anda bölgemizde 140 bin istihdam var. Ostim’de dahil Ankara’daki tüm organize sanayi bölgelerinin toplam istihdamından daha fazla istihdamımız var. 10 binin üzerinde firmamız var. Bir tane bile boş iş yerimiz yok. Senede bin kişinin bölgeden ayrılmasına rağmen hemen bin genç girişimci yerini doldurur. Çok iyi bir hizmetimiz var. Bölgemiz muhafazakar bir kesime hitap eden bir bölgedir. Bölgede bire bir çalışmalar yapılmasını temenni ediyorum” dedi.

“Bazı kesimlerin gerici olarak nitelendirdiği Erbakan hoca 1956’da Türkiye’nin ilk motor fabrikasını kuran ilerici bir insandı”

Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan’a geçmişte söylenen ifadelere ilişkin olarak Türkiye’nin sanayi alanında büyük gelişmeler sağlamasında büyük payı olduğunu vurgulayarak, ”Bazı kesimlerin gerici olarak nitelendirdiği Erbakan hoca 1956’da Türkiye’nin ilk motor fabrikasını kurmuş, ilerici bir insandır. Nerede organize sanayi bölgesi varsa orada Erbakan hocamızın imzası vardır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak her zaman bu çizgide, bu yolda yürümek üzere kurulmuş bir partiyiz. Ekonomiyle ilgili her konuşmamızda çözümün üretmek ve ihraç etmek olduğunu söylüyoruz. Özellikle katma değerli üretim yaparak ihracatı gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Borçtan, cari açıktan ve işsizlikten kurtulmanın yolu budur. Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimini arttırması kurtuluş için tek çaredir. Necmettin Erbakan hocamız her zaman ‘Teknolojinin Müslümanlara ve insanlara Allah’ın bir rahmetidir’ diyerek bu konuda ufkunun çok geniş olduğunu her zaman vurgulardı. Bugün İHA ve SİHA’ların üretilmesinde hocamızın vermiş olduğu fikirlerin, tavsiyelerin ve manevi desteğinin çok büyük önemi vardır. Araştırma ve geliştirmenin, inovasyonun, teknolojiye yatırımın çok önemli olduğunu açık bir şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı yaptığı açıklamadan sonra kendisine yöneltilen ve sosyal medyaya büyük ses getiren Düzce Milletvekili Adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’ın seçim afişlerinde ve seçim araçlarının üzerinde fotoğrafının bulunmamasına ilişkin soruya, “Milletvekili adayımızın kendi isteği ile yapılmış bir olay. Bizim oradaki teşkilatımız ve diğer erkek adaylarımız bu hanımefendinin resmi olmasın diye talepte bulunmamıştır. Hanımefendinin kişisel tercihine saygı gösterilmiştir. Bizim 60’dan fazla kadın adayımız var. Hepsinin fotoğrafları tüm afişlerde ve seçim araçlarında var. Biz parti olarak hanımların fotoğraflarını asmayalım diye bir talebimiz yok. Zaten seçildiği zaman kendisi mecliste görev yapacak ve kürsüye çıkıp konuşmalar yapacak. Fotoğrafın olmaması gibi bir talebimiz söz konusu değil. Bu maksatlı olarak belirli çevreler tarafından Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi’nin yıpratılması için bir operasyondur. Bizim böyle bir politikamız yok. Bizim ilk resmi adayımız Afyonkarahisar’ın Güney ilçesinden çıkardığımız adayımız kadındır” şeklinde konuştu.