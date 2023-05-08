Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokatlılarla buluşma programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Tüm Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı, milletvekilli seçimlerinde ise Yeniden Refah Partimizin seçimleri kazanması için büyük bir gayretle teşkilatlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah 14 Mayıs’ta hem sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Yeniden Refah Partimizin zaferle çıktığı bir seçim akşamını hep birlikte yaşarız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Yeniden Refah Partisi İstanbul 2’nci bölge Milletvekili adayı Fatih Erbakan, Tokat Dernekler Federasyonu ev sahipliğinde Bahçelievler Cemil Meriç Kültür Merkezinde düzenlenen programda Tokatlı vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan programa katılanlara seslenerek, Cumhur İttifakı çatısının altında seçime girmemizin sebebi 7’li masanın söylemleri, hedefleri ve partilerinin seçim bildirilerine yazdıkları ifadeler, bizim 7’li masa karşısında durmamız gerektiğini ortaya koydu" dedi.

Fatih Erbakan konuşmalarının devamında, “Ordu’ya gidiyoruz fındık üreten çiftçiler diyorlar ki Allah ’Erbakan hocadan razı olsun’ neden, çünkü fındığın taban fiyatına Erbakan Hoca dönemindeki zammı başka hiçbir dönemde görmedik. Fındığın taban fiyatı yüzde 250 zamlandı Erbakan Hoca döneminde. Çay üreticisi aynı şekilde, tarım ürünlerini üreten çiftçimiz, köylümüz aynı şekilde dua ediyor. Muş’a gidiyorum orada Erbakan’ı duyunca dua ediyor vatandaş, neden dediğimizde, çünkü Erbakan burada şeker fabrikasını kurdu, o şeker fabrikası sayesinde babam, amcam, ben ekmek yedik. Aksaray’a gidiyoruz orada da Allah Erbakan Hocadan razı olsun, çünkü burada Kamyon Fabrikasını Erbakan Hoca kurdu diyor. Ergani’ye Diyarbakır’a gidiyoruz burada Çimento Fabrikasını Erbakan Hoca kurdu. Türkiye’nin neresine giderseniz istihdama yönelik, üretime yönelik, kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa bunda Milli görüşün Erbakan Hocamızın imzası var. Doğu illerinden bir tanesinde esnaf ziyaretinde bir esnafımız dedi ki, bu ülkede dönen her bir dişlide Erbakan Hocanın payı ve emeği var dedi, Adeta atasözü gibi bir söz” ifadelerini kullandı.