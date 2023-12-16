Yeniden Refah Partisi İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı, Tuğçe Kazaz’ın ABD Büyükelçiliği önünde Filistin’e destek eylemine katıldı. Düzenlenen eylemde Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz, Ankara Filistin Dayanışma Platformu, vatandaşlar ve bazı sivil toplum kuruluşları İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz yaptığı basın açıklamasında, “Derhal bu saldırıların ve bu katliamın durdurulması gerekir. Her ne şekilde durdurulacaksa önce durdurulması gerekir” dedi.

“Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulmalıdır”

Başta ABD olmak üzere İsrail’e destek veren tüm ülkelerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini dile getiren Yanılmaz, "Oradaki kanı, vahşeti durdurmadıkça yapacağımız hiçbir açıklamanın anlamı yok. Derhal ateşkes sağlanmalıdır. Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulmalıdır. Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılmalıdır. İslam ülkelerinden ve Türk dünyasından İsrail’e lojistik anlamında yapılan bütün ticaretler ya yavaşlatılmalı ya da kökten kesilmelidir" şeklinde konuştu.

“Bugün ve bugünden sonraki yapılacak bütün eylemler destek vermeye devam edeceğiz”

Filistin ve Gazze’yle ilgili yapılacak bütün eylemlere destek vereceklerin de altını çizen Yanılmaz, “Sadece bu değil Filistin’le ilgili, Gazze’yle ilgili hangi eylem yapılacaksa bize çağrıda bulunulduğu zaman sayın genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın talimatı ve biz teşkilatlarımızın da zaten kendi düşünceleri gereği bütün eylemlerin hepsine destek verdik. Bugün de Tuğçe Hanım’ın yapmış olduğu bu organizasyona destek veriyoruz. Bugün ve bugünden sonraki yapılacak bütün eylemler destek vereceğimizi yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı olarak beyan ediyorum” şeklinde konuştu.