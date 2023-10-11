Yeniden Refah Partisi Konya'da 'Özgür Filistin' mitingi düzenleyecek

Yeniden Refah Partisi, Filistinli Müslümanlara destek için 14 Ekim’de Konya’da "Özgür Filistin" mitingi düzenleyecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan Kılıç, Gazze’de yaşanan gelişmelerin yürekleri dağladığını belirterek, “İsrail’in hukuk tanımayan, uluslararası hukuku yok sayan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını tanımayan, umursamayan yaklaşımları, saldırıları Ortadoğu’yu bir kez daha kan gölüne çeviriyor” dedi.

"Sivilleri acımasızca katleden bir İsrail Devleti var"

İsrail devletinin örgüt gibi davrandığını söyleyen Kılıç, “İsrail devleti uluslararası hukuku tanımıyor. Bu bir İsrail-Filistin çatışması değil, bu açık bir şekilde ilan edilmiş, tarafları belli olan savaş halidir. Ama gelin görün ki bir tarafta kadınlar, çocuklar, yaşlılar, silahı olmayan insanlar var. Diğer tarafta modern ve yüksek teknoloji taşıyan silahlarla masum sivilleri acımasızca katleden bir İsrail devleti var” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası örgütleri BM başta olmak üzere göreve davet ediyoruz”

Gazze’de yaşayan Filistin halkının yıllarca 360 kilometrekarelik bir alana sıkıştırıldığına, tecrit altında bırakıldığına dikkati çeken Kılıç, “Sığınacak hiçbir yer yokken, mukavemet edecek hiçbir silahı yokken, evlerinde, apartmanlarında, hastanelerinde hedef alıyor olmak ağır bir şiddet uygulaması ve apaçık bir savaş suçudur. Uluslararası örgütleri BM başta olmak üzere göreve davet ediyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızı mitingimize katılmaya davet ediyoruz”

Kılıç, Konya’da Filistinliler için miting yapacaklarını kaydederek, “14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Konya ilimizde ’Özgür Filistin’ mitingi gerçekleştireceğiz. Konyalıları ve çevre illerde yaşayan bütün vatandaşlarımızı Türkiye’nin her tarafından özgür Filistin, Kudüs, insan ve yaşam hakkı duyarlılığı olan bütün kardeşlerimizi Konya’da birlikte olmaya, özgür Filistin’in sesini bütün dünyaya duyuracak mitingimize katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.