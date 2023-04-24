Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: '(Kılıçdaroğlu) Biz borçtan kurtulmaya çalışıyoruz, sen 300 milyar dolar borç getiriyorsun'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar yatırım vaadine yönelik, "Faizden kurtulmaya yönelik somut bir çözüm önerisi, bir proje yokken ’Ben Londra’dan, Amerika’dan 300 milyar dolar borç para buldum ve bu borçla size hizmet edeceğim’ diyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi’nde esnafla bir araya geldi. Burada dükkanlara girerek, esnafla sohbet edip sorunlarını dinleyen Erbakan’a, partililerden oluşan bir heyet eşlik etti. Esnaf ziyaretinin ardından Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Binasını ziyaret eden Erbakan, burada vatandaşlara seslendi. 14 Mayıs seçimlerinde milletin en doğru kararı vereceğini söyleyen Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin mecliste tüm vatandaşların hakkını sonuna kadar savunacağını dile getirdi.

Seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara seslenen Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye’de siyasetin önemli ve kilit partisi haline geldiğini belirterek, “Böyle bir noktada, bu ülkeyi, bu vatanı, bu devleti, yedili karanlık masaya yedili kaos masasına teslim etmeye vesile olmamak adına Cumhur İttifakı’nda yer almaya karar aldık. Bu kararımız son derece stratejik bir karardır ülkemiz için milletimiz için alınmış bir karardır ve kazanımlarımızın kaybedilmesine fırsat vermemek adına alınmış bir karardır” ifadelerini kullandı.

“Kur’an için, ezan için, bayrak için şehit kanıyla sulanmış topraklarda yaşayan bir millet elbette ki çocuğuna Kur’an öğretecektir”

Çocukların Kur’an-ı Kerim kurslarına gitmelerini “çağ dışı davranış” olarak niteleyenler olduğunu söyleyen Erbakan, “’Okul öncesi 5 yaşında bir çocuğa Kur’an öğretmek Taliban zihniyetidir, çağ dışı bir davranıştır’ diyorlar. Bin sene boyunca İslam’a bayraktarlık etmiş bir ecdadın torunları bu millet. Kur’an için, ezan için, bayrak için şehit düşmüş, savaşlar vermiş, şehit kanıyla sulanmış topraklarda yaşayan bir millet elbette ki çocuğuna Kur’an öğretecek, elbette ki çocuğuna dinini öğretecektir. Öbür taraftan ‘Ayasofya’nın müze olarak kalması lazımdır’ diyenler var ‘Ayasofya’nın cami olması yerinde bir hareket olmadı’ diyenler var. Düşünebiliyor musunuz daha şimdi bu aziz milletin oylarına ihtiyaçları olduğu sırada bunları söylerlerse yarın bir gün iş başına gelince neler yaparlar siz düşünün” değerlendirmesinde bulundu.

“Biz borçtan kurtulmaya çalışıyoruz, sen 300 milyar dolar borç getiriyorsun”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Ortak Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar gelir vaadini de gündemine alan Erbakan, “Ekonomi ile ilgili ortada bir kaynak paketi yokken, ortada bir çözüm önerisi yokken, üretimi, istihdamı ve ihracatı yükseltmeye yönelik, Amerikan dolarına bağımlılıktan kurtulmaya yönelik, faizden kurtulmaya yönelik, adil paylaşıma yönelik somut bir çözüm önerisi, bir proje yokken üstüne ’ben Londra’dan, Amerika’dan 300 milyar dolar borç para buldum ve bu borçla size hizmet edeceğim’ diyor. Bizim zaten borcumuz var ve biz bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen de bunun üstüne 300 milyar dolar borç getireceğim diyorsun” şeklinde konuştu.

“Borçtan, faizden başka söyledikleri bir şey yok”

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın düşük faizle daha büyük krediler alınmasına ilişkin söylemlerine de değinen Erbakan, “Eskiden ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan bir diğer parti başkanı ise ‘ekonomiyi nasıl düzelteceksin’ diye sordukları zaman ‘düşük faizle çok daha hızlı çok daha büyük miktarda kredi alacağım, böylece Türkiye’yi yöneteceğim’ diyor. Yahu bir zaten borçtan krediden kurtulmamız gereken bir noktadayız. Üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçiş yapmamız gereken bir noktadayız. Ekonomiyi nasıl çözeceksin deyince 7’li masanın ortakları ‘ben daha çok borç getireceğim, daha düşük faizle daha kolay borç getireceğim’ diyor. Borçtan, faizden başka söyledikleri bir şey yok. Borca faize batıracaksın, ekonomiyi de düzeltemeyeceksin, paylaşımda adaleti de sağlayamayacaksın bir de üstüne üstlük inanç özgürlüğümüzü elimizden alacaksın, kaç senelik kazanımlarımızı elimizden alacaksın” diye konuştu.

Etimesgut Parti İlçe Binası önündeki konuşmasının ardından Erbakan, Mamak ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi’ndeki Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışına katıldı. Kurdele kesiminin ardından buradaki parti üyeleri ve kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Erbakan, burada da vatandaşlara bir konuşma gerçekleştirdi.

“HDP’nin mutabakat metninde yerinden yönetimin tesis edilmesi var. Bunun manası özerklik verilmesi ve Allah vermesin Türkiye’nin eyaletlere bölünmesi demek”

Burada 14 Mayıs seçimlerine yönelik konuşan Erbakan, şunları kaydetti:

“7’li masanın söylemlerini, vaatlerini ve açıklamalarını sizler de görüyorsunuz. HDP’nin 2019’da yayımladığı 11 maddelik tutum belgesini ’tamamıyla onayladık ve mutabakat metnimize koyduk’ diyor CHP’nin genel başkan yardımcısı. HDP’nin mutabakat metninde yerinden ve yerinden yönetimin tesis edilmesi var. Bunun manası özerklik verilmesi ve Allah vermesin Türkiye’nin eyaletlere bölünmesi demek. Sadece bu değil, bütün terör operasyonlarının durdurulması, Suriye’nin kuzeyindeki terör mücadelesinin durdurulması, Mehmetçiğin oradan geri çekilmesi yani oranın PYD ve YPG’ye bırakılması demek. İşte 7’li masa dediğimiz bu.”