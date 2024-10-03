Yeniden Refah Partisi'nden MHP Silivri İlçe Başkanlığı'na Hayırlı Olsun Ziyareti

Yeniden Refah Partisi Silivri İlçe Başkanı Ömer Hakverdi ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Silivri İlçe Başkanlığı’na yeni atanan Hakan Bakmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MHP İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarette, Silivri Belediye MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın ile meclis üyeleri Murat Güler ve Deniz Edis de Başkan Bakmaz’a eşlik etti.

Ziyaret sırasında Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ömer Hakverdi, Hakan Bakmaz’a başarı dileklerini ileterek, Silivri’nin gelişimi ve halkın huzuru için tüm siyasi partilerin dayanışma içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı. Hakverdi, "İlçemizin geleceği için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız" dedi.

Başkan Hakan Bakmaz ise nazik ziyaret için teşekkür ederek, "Silivri’nin huzuru ve refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeniden Refah Partisi’nin bu ziyaretinden memnuniyet duyduk. İlçemizin kalkınması için tüm siyasi paydaşlarla iş birliğine her zaman açığız" ifadelerini kullandı.