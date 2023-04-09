Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili aday listesi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu.
iSTANBUL 1. BÖLGE
SUAT PAMUKÇU ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
DAVUT GÜLOĞLU LİSANS SANATÇI
CEMİL ÇOLAK ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ERHAN ERDOĞAN ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ
BURHAN ŞAFAK YÜKSEK LİSANS AVUKAT
ABDULLAH DİNÇ YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ
HASAN KÖTEN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MİKTAT ERDEM ÜNİVERSİTE PSİKOLOG
RABİA BAŞKAN ÜNİVERSİTE MÜHENDİS
İSMAİL POLAT LİSE LOJİSTİK
VEFA AKTÜZ ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
MAHMUT BAŞAK ÜNİVERSİTE ESNAF
CEMİL CEBİR ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
ŞENEL AKARÇEŞME ORTAOKUL ESNAF
LEVENT METİN ÜNİVERSİTE ESNAF
KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU ORTAOKUL MUHASEBECİ
YUNUS YAĞCI LİSE İŞ ADAMI
MUSTAFA ALPAY ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
ZÜLEYHA ZENGİN LİSE İŞ ADAMI
EROL KARAKOÇ LİSE İŞ ADAMI
MUSTAFA ÖZER ÜNİVERSİTE AVUKAT
HASAN YİĞİT ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI
ERDAL KIRAN ORTAOKUL İŞ ADAMI
ZEYNEP ASLAN ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
CENGİZ KARA LİSE ESNAF
HAYRİ AYYILDIZ İLKOKUL ESNAF
HALİL KEY LİSE MÜTEAHHİT
OSMAN AYAZ LİSE MÜTEAHHİT
HURİYE KELEŞ ORTAOKUL İŞ ADAMI
FATİH AKÇAY LİSE TEKNİKER
MEHMET KILINÇKAYA ÜNİVERSİTE ESNAF
TURGUT SADIKOĞLU LİSE SERBEST MESLEK
DİLEK SAMANCI ÜNİVERSİTE EV HANIMI
ÖMER AK LİSE ÖĞRENCİ
İSTANBUL 2. BÖLGE
MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN YÜKSEK LİSANS
DOKTORA SERBEST
DOĞAN AYDAL YÜK. LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
LÜTFÜ ŞENOCAK LİSE SERBEST
DAVUT KONAKÇI LİSE SERBEST
TEKİN KARATAŞ LİSE İŞ İNSANI
MUSTAFA SARI LİSE EMEKLİ
OSMAN UÇAR LİSE İŞ İNSANI
HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU LİSE SERBEST
MİKAİL KARAHAN LİSE SERBEST
MAHMUT OKUDAN LİSE SERBEST
BEYZA ÖZMEN LİSE SERBEST
ORHAN KARA LİSE SERBEST
ORHAN ÇAĞLAYAN LİSE SERBEST
HACI RAMAZAN KAYA LİSE SERBEST
HALİL İBRAHİM ECE LİSE SERBEST
TEVFİK YAZICILAR LİSE SERBEST
ABDULKADİR ŞENGÜL LİSE SERBEST
ESMA TIĞLI LİSE SERBEST
SONGÜL AKSEL LİSE SERBEST
ÜMMÜHAN ADIGÜZEL LİSE SERBEST
ALİ YENER LİSE SERBEST
CENGİZHAN SESLİKAYA LİSE SERBEST
ASLAN ESLAM TÜRKMEN LİSE SERBEST
MURAT MARAP LİSE SERBEST
ZEYNEL ÖZMEN LİSANS SERBEST
MUHTEREM GÜL ÖNLİSAN SERBEST
VAHDET ERDOĞAN LİSANS SERBEST
İSTANBUL 3. BÖLGE
DOĞAN BEKİN LİSANS YAZAR
AV.BAYRAM SAKARTEPE LİSANS AVUKAT
MUSTAFA DOĞAN LİSANS SERBEST MESLEK
PROF.DR.SERHAT FINDIK LİSANS DOKTOR
KADİR KARACA LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ABDÜRREZZAK İLBEYİ LİSANS ESNAF
RECEP EROL LİSANS İŞ İNSANI
SETENAY KANAR
ALİ YÖNEM LİSANS EMEKLİ
RAMAZAN KAHVECİ ÖN LİSANS MÜTEAHHİT
BEKİR KÜÇÜKÇAYIR LİSANS AVUKAT
MEHMET YAVAN LİSE TURİZM
EMİNE BARUTÇU LİSE SERBEST MESLEK
HASAN BAHÇIVAN LİSE İŞ İNSANI
YAKUP POLAT LİSANS İŞ İNSANI
YUNUS EMRE TAŞÇI LİSANS TÜCCAR
OSMAN ÜNSAL LİSE SERBEST MESLEK
NURİ ÖZATA LİSE SERBEST MESLEK
NEVZAT EMİROĞLU LİSE EMEKLİ
SERKAN KAYA LİSE İŞ İNSANI
İZZETTİN COŞKUN YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
TALHA SAİT ATAY YÜKSEK LİSANS DOKTOR
M. AKİF BİÇER LİSANS MÜTEAHHİT
BÜLENT AYDIN ORTAOKUL ESNAF
HAMZA AYDINLAR LİSANS PSİKOLOG
SAMET PEKER LİSANS LOJİSTİK
RAMZAN DEYİRMENCİ LİSANS MUHASEBECİ
YAHYA KEMAL KOÇ YÜKSEK LİSANS GÜVENLİK
ESRA BAYSAL LİSE SERBEST MESLEK
BATUHAN FATİH DOĞAN LİSANS İŞ İNSANI
FAYSAL İLKAN LİSE MÜTEAHHİT
NİHAT TOKUŞ LİSANS ESNAF
MAHMUT FINDIK İLKOKUL İŞ İNSANI
MUHAMMET KOÇ LİSE İŞ İNSANI
TANSU YILMAZ LİSE MÜTEAHHİT
YASİN TOSUN LİSE TÜCCAR