Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayları tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen tanıtım toplantısına, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Altınöz ve bazı ilçe belediye başkan adayları katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Altınöz tanıtım toplantısında projelerini ve vaatlerini anlattı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan Dr. Fatih Erbakan, "10 Şubat’ta Ankara’da demiştik ki Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethetti, bizim Mehmet’imiz de 16 milyon İstanbullunun gönüllerini fethedecek inşallah. Dün üye sayılarımızı açıkladım. ’1 Mart itibarıyla üye sayımız 452 bin 800 oldu’ dedim. Bugün üye sayımız 455 bin 300 olmuş. Günde 2 bin 500 kişi artış ayda 75 bin yapar. Biz bu tempoyla, bu aşkla devam ettiğimiz zaman inşallah önümüzdeki aylarda ayda 100 bin üye kaydedeceğiz. Şimdi hedefimiz 31 Mart’a kadar 500 bini geçmek ve inşallah seçimlere üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük üçüncü partisi olarak girmek" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin 2 açıdan çok önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, "31 Mart’ta Yeniden Refah Parti’mizin yerel yönetimlerde iktidar olması iki açıdan çok önemli. Bir tanesi ahlaklı belediyecilikle, Milli Görüş belediyeciliği ile milletimizin yeniden buluşturulması. Rantçı belediyecilikten, örgütçü belediyecilikten, heykelci belediyecilikten usanan milletimizi kurtaracağız ve ahlaklı belediyeciliği inşallah hakim kılacağız. İkinci önemi ise 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Parti’mizin oy patlamasının 2028 seçimlerinde Yeniden Refah’ın iktidarının yolunu açacak olması" dedi.

31 Mart’ta ahlaklı belediyeciliğin yeniden hakim olacağını söyleyen Erbakan, "Bir diğer önemi belediyelerin borç ve faizden kurtarılması, israfın önlenmesi, belediyelerin giriş kapısına ‘rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasının asılmasıdır. Belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebinden harcama yapmaktan daha hassas davranan, ahlaklı belediye başkanlarının koltuğa oturması. Kendi cebinden harcarken rahat rahat harcayabilirsin orada kul hakkı yok ama belediyenin bütçesini harcarken kul hakkı var. Orada kendi cebinden harcıyor gibi harcayamazsın. Bunu da dünyacı değil, ahiret önceliğine sahip olanlar yapabilir. Siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak görenler yapabilir. Bu yüzden ahlaklı belediyecilik çok önemli. Adam kayırmanın, torpilin, çifte standardın olmadığı bir belediye anlayışı. Dayısı olanın değil, hakkı olanın hizmet makamına oturduğu bir belediyecilik anlayışı önemli. Belediye başkanlığı makamını kendisini ve çevresini zengin etmek için bir ticaret makamı olarak gören değil, milletin derdine derman olup millete hizmet edip Allah’ın rızasını kazanan belediye başkanları olması ahlaklı belediyeciliktir. Bu fedakar dava erlerinin, sizlerin gayreti ile aziz milletimizin desteği ve duası ile, Milli Görüş’ün bereketi ile inşallah 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyeciliği İstanbul’da ve tüm ilçelerinde başlatacağız" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adayları anons edildi.

Adalar’da Faruk İlerisoy, Arnavutköy’de Abdülrezzak İlbeyi, Ataşehir’de Bülent Tüylü, Avcılar’da Mustafa Demirci, Bağcılar’da Faruk Bağcı, Bahçelievler’de Metin Türk, Bakırköy’de Salih Doğan, Başakşehir’de Kadir Karaca, Bayrampaşa’da Hakan Arabacı, Beşiktaş’ta Osman Toprak, Beykoz’da Mustafa Kazım Alpay, Beylikdüzü’nde Vehbi Orakcı, Beyoğlu’nda Zeynel Özmen, Büyükçekmece’de Yücel Sundur, Çatalca’da Ali Açıkgöz, Çekmeköy’de Yücel Evsen, Esenler’de Mahmut Okudan, Esenyurt’ta Ahmet Fatih Hatunoğlu, Eyüpsultan’da Lokman Çelik, Fatih’te Halit Özkarataşlıoğlu, Gaziosmanpaşa’da Neşe Fazlıoğlu ,Güngören’de İsa Çetin, Kadıköy’de Levent Metin, Kağıthane’de Burhan Asaf Şafak, Kartal’da Nevzat Şavluk, Küçükçekmece’de Mehmet Yavan, Maltepe’de Küçükağa Hacıefendioğlu, Pendik’te Fahrettin Karakurt, Sancaktepe’de Cemil Cebir, Sarıyer’de İsmet Temel, Şile’de Necmettin Deniz, Silivri’de Ömer Hakverdi, Şişli’de Gülşen Kılınçer, Sultanbeyli’de Ömer Urgun, Sultangazi’de Yasin Kul, Tuzla’da İbrahim Gökay, Ümraniye’de Orçun Şekercioğlu, Üsküdar’da Turgut Sadıkoğlu ve Zeytinburnu’nda Gökhan Kasap aday gösterildi.