Yeniden Refah Partisi SİAD'ı ziyaret etti

Yapılan ziyaretle ilgili olarak açıklama yapan Hakverdi ‘Seçim çalışmaları kapsamında Silivri İş Adamları Derneği'ni ziyaret ettik. Dernek üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbet sırasında projelerimiz hakkında bilgi verdik, ekonomi ve yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaret sırasında derneğin faaliyetleri ve Türkiye ekonomisine katkıları hakkında bilgi edindik. Üyelerin dile getirdiği görüşleri ve önerileri dikkatle dinledik. Ekonomimizin kalkınması ve iş dünyasının gelişmesi için Silivri İş Adamları Derneği ile yakın iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu vurguladık. Ziyaretten memnuniyet duyduğumuzu ve Silivri İş Adamları Derneği ile iş birliğimizin artarak devam edeceğine inandığımızı belirtmek isteriz. Dernek Başkanı Hakan Kocabaş ve yönetim kuruluna ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim’ dedi.

