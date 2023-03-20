Yeniden Refah Partisi yoluna tek başına devam etme kararı aldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti’den gelen Cumhur İttifakı’na katılım teklifini kabul etmediklerini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’nın teklifine ilişkin partisinin kesin tutumunu kamuoyuna açıkladı. Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

Yeniden Refah Partisi’nin Genel Merkezi’nin önündeki kalabalığa konuşan Başkan Fatih Erbakan, “Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı, teferruatlı istişareler ve müzakereler sonucunda 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan milletvekilliği seçimlerine tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı olmuş bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerindede Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün Yüksek Seçim Kurumu’na gidip başvurumu yapacağım. Bu kararlarımızın ülkemize, milletimize, islam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.