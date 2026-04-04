Yeniden Refah'tan iki önemli temas

Silivri’de siyasi ve idari temaslar hız kesmeden devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Silivri İlçe Başkanı Yücel Koca öncülüğündeki ilçe teşkilatı, ilk olarak Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, İlçe Başkanı Koca, Kaymakam Toğan’ın sıcak ve samimi ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Yeni Emniyet Müdürü’ne hayırlı olsun ziyareti

Ziyaret programı kapsamında ikinci durak ise kısa süre önce göreve başlayan Silivri İlçe Emniyet Müdürü Okan Büzkaya oldu. İlçe teşkilatı, Büzkaya’ya hayırlı olsun dileklerini iletirken, ilçe güvenliği ve kamu hizmetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Yeniden Refah Partisi Silivri İlçe Başkanı Yücel Koca, Emniyet Müdürü Büzkaya’nın nazik ev sahipliği için kendisine ve emniyet personeline teşekkür ederek, Silivri’nin huzur ve güvenliği adına yürütülen çalışmalarda başarı temennisinde bulundu.

