Yenidoğan: 'Arkadaşlarımla gurur duyuyorum'

Silivrispor kaleci antrenörü Bülent Yenidoğan önceki gün yapılan idmanda yaptığı değerlendirmesinde takımının en az gol yiyen olmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

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  • 29.03.2022 13:00
  • Güncelleme: 29.03.2022 13:01
Yenidoğan: 'Arkadaşlarımla gurur duyuyorum'
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta zirvenin sahibi Silivrispor kaleci antrenörü Bülent Yenidoğan yaptığı değerlendirmesinde; “Grubun en az gol yiyen takımız öncelikle bunu belirteyim. Bu bizim için çok önemli, bir kaleci grubunun başındaki kişi oyarak bu beni gururlandırıyor. Play-Off grubunun birinci büyük eşiğini atladık, şimdi Allah kısmet ederse Play-Off maçlarına hazırlanacağız. Umarım her şey Çarşamba günü yolunda gider ve erkenden şampiyonluğumuzu ilan edebiliriz. Play-Offlarda da başarılı olacağımıza canı gönülden inanıyorum ve takımıma da güveniyorum. Umarım lig sonunda da en az gol yiyen takım olarak üst lige çıkarız hedefimiz bu. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi. 

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