Yenidoğan: 'Arkadaşlarımla gurur duyuyorum'
Silivrispor kaleci antrenörü Bülent Yenidoğan önceki gün yapılan idmanda yaptığı değerlendirmesinde takımının en az gol yiyen olmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti.
TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta zirvenin sahibi Silivrispor kaleci antrenörü Bülent Yenidoğan yaptığı değerlendirmesinde; “Grubun en az gol yiyen takımız öncelikle bunu belirteyim. Bu bizim için çok önemli, bir kaleci grubunun başındaki kişi oyarak bu beni gururlandırıyor. Play-Off grubunun birinci büyük eşiğini atladık, şimdi Allah kısmet ederse Play-Off maçlarına hazırlanacağız. Umarım her şey Çarşamba günü yolunda gider ve erkenden şampiyonluğumuzu ilan edebiliriz. Play-Offlarda da başarılı olacağımıza canı gönülden inanıyorum ve takımıma da güveniyorum. Umarım lig sonunda da en az gol yiyen takım olarak üst lige çıkarız hedefimiz bu. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi.