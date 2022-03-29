Yenidoğan: 'Arkadaşlarımla gurur duyuyorum'

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta zirvenin sahibi Silivrispor kaleci antrenörü Bülent Yenidoğan yaptığı değerlendirmesinde; “Grubun en az gol yiyen takımız öncelikle bunu belirteyim. Bu bizim için çok önemli, bir kaleci grubunun başındaki kişi oyarak bu beni gururlandırıyor. Play-Off grubunun birinci büyük eşiğini atladık, şimdi Allah kısmet ederse Play-Off maçlarına hazırlanacağız. Umarım her şey Çarşamba günü yolunda gider ve erkenden şampiyonluğumuzu ilan edebiliriz. Play-Offlarda da başarılı olacağımıza canı gönülden inanıyorum ve takımıma da güveniyorum. Umarım lig sonunda da en az gol yiyen takım olarak üst lige çıkarız hedefimiz bu. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi.