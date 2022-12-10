Yenikapı'da konuşan KTB Başkanı Recep Bağlamış: 'Kayseri pastırması tek ve en lezzetli pastırmadır'

İstanbul Yenikapı’da Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı Kayseri Tanıtım Günleri’nde konuşan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Kayseri pastırması tek ve en lezzetli pastırmadır” dedi.

Kayseri’nin tarihi, doğal güzellikleri, yemekleri ve turizminin tanıtıldığı Kayseri Tanıtım Günleri Yenikapı Etkinlik Alanı’nda devam ediyor. Kayseri’nin değerlerinden, şehrin kültürel mirasına kadar pek çok alanda yapılan tanıtımlar için açılan stantlar İstanbullular tarafından yoğun ilgi gördü. Kayseri denince akla gelen ilk yiyeceklerden olan pastırma ve sucuk da tanıtım günlerinin gözdesi oldu. Kayseri pastırması ve sucuğunun tanıtılmasında büyük rol üstlenen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Kayseri Ticaret Borsası olarak yaklaşık 20 yıldır pastırma, sucuk ve mantımızı bütün illerdeki festivallerde tanıtma gayreti içindeyiz” şeklinde konuştu.

“Pastırmamızı bütün dünyaya tanıtmaya gayret ediyoruz”

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış konuşmasının devamında, “Burada özellikle Kayserimizin turizmini, kültürel yapısını ve gıda ürünleriyle ilgili tanıtım yapmaya çalışıyoruz. Pastırmamız Evliya Çelebi’den bugüne kadar özellikle Kayseri’yle anılan Türkiye’de ilk ve tek olan Türkiye’nin de yüzde 65’inin üretimini yaptığımız bir markamız. Pastırmamızı İstanbul’a getirerek hem İstanbul halkımıza hem İstanbul’da yaşayan Kayserililere hem de bütün dünyaya tanıtmaya gayret ediyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak yaklaşık 20 yıldır pastırma, sucuk ve mantımızı bütün illerdeki festivallerde tanıtma gayreti içindeyiz. Vatandaşlarımız bizim ürünlerimize rağbet gösteriyor. Bunun özellikle Evliya Çelebi döneminden gelmesi, Kayseri’de bir marka olması, Türkiye genelinde pastırmamız ve sucukla ilgili Kayseri’nin model bir şehir olduğunu ortaya koymuştur. İstanbul Yenikapı’da Kayseri Ticaret Borsası olarak Kayserimizi tanıtmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kayseri pastırması Türkiye’nin en lezzetli pastırması”

Türkiye’nin en lezzetli pastırmasının Kayseri’de yapıldığını söyleyen Bağlamış, “Kayseri pastırması Türkiye’nin en lezzetli pastırması ve Türkiye’nin en çok üretimini yapan iliyiz. İddia ediyoruz Türkiye’nin yüzde 65 pastırma üretimini yapıyoruz. Yine Türkiye’nin yüzde 35 sucuk üretimini yapıyoruz. Bunun yanı sıra da Kayseri mantısı şu anda hemen hemen Türkiye’de yüzde 50 imalat yapılır duruma geldi. Kayseri lider bir şehirdir hem pastırmada hem sucukta buradan özellikle iddia ediyoruz. Kayseri pastırması tek ve en lezzetli pastırmadır. Yarın yine buradayız. Yarın son gün. Bütün İstanbul halkımızı, İstanbul’daki Kayserilileri Yenikapı’daki festival alanımıza bekliyoruz. Pastırmamızı tattırmak istiyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak 4 bin 300 üyemiz var. Kayseri’deki üyelerimize ve şehrimize hizmet etme gayretindeyiz” dedi.