Yenikapı'da Sivas rüzgarı

İstanbul Yenikapı’da Sivas’ın kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu, yöresel lezzetleri ve kangal köpekleri görücüye çıktı.

İstanbul Sivas Konfederasyonu, Sivas Konfederasyonu ve Sivas Platformu tarafından organize edilen Sivas Tantıım Günleri’nde, Sivas’ın kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve yöresel lezzetleri tanıtılıyor. Yenikapı’da açılan standlar da birbirinden renkli görüntüler sahne oldu. Sivas’ın meşhur köftesi, Zara balı, madımak turşusu ve dönerine kadar birçok yöresel ürün vatandaşlarla buluştu. Etkinlik boyunca vatandaşlara Sivas’ın meşhur döneri ve köftesi ikram edildi. Yörenin kangal köpekleri ise vatandaşların ve çocukların ilgi odağı oldu. Aynı zamanda yörede hastalıklara derman oldukları bilinen doktor balıklarda standlardaki yerini aldı. Sivas Tanıtım Günleri 22 Ekim Pazar gününe kadar kapılarını vatandaşlara açık tutacak.

"Sivas kültürünü tanıtmaya davet ediyorum"

Herkesi tanıtım günlerine davet eden Sivas Konfederasyon Başkanı Metin Yarım, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Sivas Tanıtım Günleri’nin bu yıl 14’üncüsünü düzenlemekteyiz. Bütün hemşehrilerimizi İstanbul Yenikapı Meydanı’nda Sivas kültürünü tanıtmaya davet ediyorum" dedi.

"Herkes bu tatları tatmalı"

Tanıtım günlerine gelen bir vatandaş, "Sivas özlemini gidermeye geldik. Her sene Sivas Tanıtım Günleri’ne geliyoruz. Bu sene de gelmek istedim. Herkesi buraya davet ediyorum" diye konuştu.

Fuarı alanının güzel olduğunu ifade eden bir başka vatandaş ise "Memnun kaldık. Sivas kültürünü çok güzel tanıtıyorlar. Tüm İstanbulluları fuara bekliyoruz. Herkes bu tatları tatmalı" şeklinde konuştu