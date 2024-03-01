Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durunca metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Bunun üzerine sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar isyan etti.

Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul’da Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durunca metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Bunun üzerine sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar isyan etti.

Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için istasyona gelen vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti. Arıza devam ederken metro istasyonunda ise yoğunluk oluştu. O anları cep telefonuyla kayda alan bir vatandaş, "yine kirazlı metrosunda arıza oldu. Herkes bekliyor. Her şey çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

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