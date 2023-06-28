Yenikapı sahilde tur teknesi battı

Yenikapı’da demirli olarak bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, kıç kısmı batan tekne hala suda bekliyor.

Fatih Yenikapı sahilde gece saat 03.30 sıralarında demirli bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan ve panik yaşayan 3 kişi, kendi imkanlarıyla tekneden çıktı. Kıç kısmı batan teknenin hala suda olduğu öğrenildi.